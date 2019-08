Gallipoli: il 9 agosto, la tappa salentina del “beach bocce tour”

L’appuntamento, organizzato da Caroli Hotels, è in programma giovedì 8 agosto all’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli e venerdì 9 agosto all’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca, a partire dalle ore 10. Si giocherà a coppia e la kermesse è aperta a tutti, come nel pieno spirito delle bocce: uomini, donne, giovani, meno giovani, normodotati e diversamente abili. Tutti insieme nell’area che sarà allestita nelle strutture Caroli Hotels.

Il costo di iscrizione è di 15 euro a coppia, quota comprensiva, per coloro che non sono tesserati alla Federazione Italiana Bocce, della tessera agonistica per la stagione 2019/2020. Un modo per entrare nei bocciodromi e, magari, appassionarsi alla disciplina sportiva una volta terminate le vacanze e tornati in città alla vita di tutti i giorni.

Il Beach Bocce, oltre a offrire svago e divertimento per i turisti, è un mezzo per far conoscere all’esterno sia la disciplina sportiva delle bocce, ma anche la stessa Federbocce che si muove su più fronti per arrivare a ogni latitudine.

Sarà possibile iscriversi e prendere informazioni, telefonando ai numero 0833202536 (Ecoresort Le Sirenè) e 0833758242 (Hotel Terminal), ma anche rivolgendosi direttamente alle strutture alberghiere ospitanti, sia nei giorni precedenti la kermesse ma anche fino a qualche minuto prima della competizione.

I vincitori delle tappe regionali avranno l’opportunità di recarsi, ospiti della Federazione Italiana Bocce, a San Benedetto del Tronto, dove al ‘Beach Arena’, sabato 31 agosto 2019, è in programma la finale nazionale del ‘Beach Bocce Tour’. Ai vincitori, in terra marchigiana, un premio di mille euro; 800 euro per i secondi classificati, 400 euro per le coppie terza e quarta.

Abbiamo aderito al ‘Beach Bocce Tour’ per trascorrere due giornate all’insegna dello sport e del divertimento – ha affermato Attilio Caroli Caputo, direttore generale Caroli Hotels.

Alcune informazioni su Caroli Hotels

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.

Alle attività alberghiere, la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato, dal 1995, la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport.

Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia.

Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.