Caso Bibbiano: intervento della Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria

L’Ordine degli Psicologi della Liguria – continua Cacia – rappresenta oltre 2500 professionisti che hanno svolto un percorso formativo di almeno sei anni anche se, nella maggior parte dei casi, per specializzarsi in psicoterapia il percorso minimo è di 10 anni di studio e tirocini formativi. La nostra professione è basata su solide basi scientifiche e interessata alla sola tutela delle persone.

Nei casi di tutela, in ambito clinico, lo psicologo-psicoterapeuta lavora sui vissuti del bambino e sulle cause della sua sofferenza, ma non gli compete la ricerca di un colpevole o l’accertamento della veridicità dei fatti. In ambito forense, invece, lo psicologo può ricoprire due soli ruoli ben definiti dal quadro procedurale: quello di consulente del giudice in sede di audizione, per verificare che questa sia svolta secondo metodi di colloquio che consentano di massimizzare le informazioni raccolte e minimizzare le possibili fonti di inquinamento; oppure come perito.

In conclusione, se a Bibbiano o in qualsiasi altra città qualche minore è stato allontanato dalla propria famiglia di origine in maniera indebita, a risponderne dovranno essere le autorità preposte valutando ogni singolo caso. E gli eventuali comportamenti criminali adottati da singoli colleghi, se accertati, andranno perseguiti a norma di legge. Quello che però non è accettabile, è che un’intera categoria professionale venga gettata nel tritacarne mediatico in questo modo. Gli psicologi non intendono essere strumentalizzati politicamente da nessuna delle parti in causa.