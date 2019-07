Quartu Sant’Elena: Sabato sul lungomare Poetto un’intera notte di musica con Flower Power Summer

Sabato 13 Luglio, sul lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena all’Operà Beach Arena, dalle ore 24,00 fino a tarda notte, ci aspetta una notte dedicata ai colori dell’estate, con l’evento Flower Power Summer.

Protagonista della serata Andrea Damante, DJ e Producer di musica elettronica. Nel 2014 Andrea Damante esordisce in televisione nel programma di Canale 5 Temptation Island, presentato da Filippo Bisciglia, nel quale ha il ruolo di tentatore. Successivamente, prende parte come tronista a Uomini e Donne, il celebre programma condotto nel pomeriggio feriale di Canale 5 da Maria De Filippi. Inizia così a essere ospite di diversi programmi televisivi, tra cui Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Verissimo.

Nel settembre del 2016 viene scelto come uno dei concorrenti della prima edizione italiana del Grande Fratello Vip, arrivando quasi alla fine. Contemporaneamente si dedica alla musica e, a Giugno del 2017, esce il suo singolo Follow my pamp; da qui comincia a interessarsi anche al canto, oltre che fare il DJ.

La sua passione gli viene trasmessa dal padre e dagli zii si dalla tenera età, ha frequentato il Conservatorio e studiato due anni di chitarra. Ricorda come primi dischi quelli che hanno segnato tutti i ragazzi della sua generazione, Hit Mania Dance e Hot Party.

Suoneranno con lui

-Marco Pinelli

-Simon Dj

-Voice Garghy