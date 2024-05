Venerdì 3 Maggio alle 18.00, e in replica alle 20.00, presso il Centro Culturale Bachisio Fancello di via veneto a Dorgali, andrà in scena lo spettacolo comico-satirico “Tu vai…io non posso”. Va sottolineato che l’evento è organizzato in collaborazione con all’Associazione Asd Speedy Sporte, che promuove attività sportive per i ragazzi disabili, e l’intero incasso dei biglietti sarà devoluto proprio a questa associazione.

La nuova produzione della compagnia Ilos nasce dalla collaborazione dei due attori in scena Mauro Salis e Stefania Calvisi, cura la regia Elena Musio.

Dorgali: Teatro e disabilità si incontrano

Lo spettacolo affronta il tema della disabilità e lo fa in chiave ironica, dal punto di vista di chi per primo subisce i disagi delle problematiche sociali mai risolte. La storia si sviluppa intorno ad un talk show in cui una presentatrice (Stefania Calvisi) intervista un prete disabile, Don Limbo (Mauro Salis). Lo spettacolo ci porta in un mondo noto, con problematiche sconosciute, legate alle diverse disabilità, relativo alle barriere architettoniche, con tutti i problemi che ne conseguono, facendocelo osservare con gli occhi di chi ne subisce i disagi quotidianamente.

Questo sguardo, a volte infastidito, altre volte allibito, ci spinge ad afferrare il senso di un mondo ancora oggi surreale, soprattutto per coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita. Lo spettacolo continua affrontando, sempre in maniera riflessiva e ironica, il disagio giovanile, sviscerando dati spesso sconosciuti. Trattare, in modo ironico e leggero, temi drammaticamente seri, non è mai facile, ma i due attori in scena ci riescono benissimo, conducendoci, con una risata e qualche “colpo allo stomaco”, ad una seria riflessione sulle tematiche affrontate.

L’evento si avvale del patrocinio Regione Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna