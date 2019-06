Cabras. “A scuola col ritmo giusto”

Il Progetto musicale di strumento, rivolto agli alunni delle classi della Scuola Secondaria, fortemente voluto dalla Dirigente dell’Istituto la Dott.ssa Marina Enna, si è svolto con successo per il terzo anno consecutivo ed è stato realizzato dalla Docente Cinzia Casu, pianista oristanese, Docente della Scuola Secondaria di Cabras. Il corso era stato promesso dalla Dirigente agli alunni che avevano fatto domanda sperando di poter frequentare l’ Indirizzo Musicale, la quale ha voluto comunque offrire ai giovani allievi l’opportunità di frequentare delle lezioni di strumento tenute da un insegnante professionista.

I ragazzi hanno frequentato con passione e particolare attenzione è stata rivolta all’inclusione, coinvolgendo anche gli alunni con bisogni speciali. Il repertorio scelto, prevede brani famosi di autori classici (Chopin,Mozart, Beethoven, Haydn, Grieg, Offenbach) che gli allievi hanno studiato con entusiasmo e dedizione.

Oltre alla Musica la Scuola di Cabras è famosa anche per il taglio linguistico. Infatti, da due anni è partito l’lndirizzo Linguistico (uno dei pochi in Sardegna) con lezioni di conversazione in lingua Inglese, Francese e Spagnolo tenute da Docenti di madrelingua. Da 4 anni gli alunni più meritevoli si recano in Scuole riconosciute a Malta e in Gran Bretagna per seguire i corsi dei Ministay e partecipano agli esami di certificazione DELF (Francese) e TRINITY per Grade 1, 2, 3, 4 (Inglese) che da due anni si svolgono nell’Istituto di Cabras in quanto centro di certificazione.