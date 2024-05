Sabato 4 maggio a Torre Grande la quarta giornata ecologica

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano organizza la quarta edizione della giornata ecologica.

L’appuntamento è per sabato 4 maggio, dalle 9, nella località marina di Torre Grande.

Anche quest’anno il Comune ha deciso di coinvolgere le scolaresche e saranno presenti le prime classi di tre istituti primari di secondo grado.

I 200 studenti che parteciperanno alla giornata ecologica sono gli stessi che durante quest’anno scolastico si son resi protagonisti del progetto “EducAmbiente: a scuola di rispetto”, che ha portato alla creazione di tre giardini all’interno delle rispettive scuole. Si tratta degli alunni degli istituti di Viale Diaz, Viale Marconi e Piazza Manno. Per loro, la raccolta di rifiuti a Torre Grande chiude un progetto di educazione ambientale partito all’inizio dell’anno scolastico.

Obiettivo della giornata ecologica rimane come sempre la raccolta di rifiuti, che è aperta anche a cittadini, famiglie, associazioni ambientaliste e sportive che abbiano a cuore il decoro urbano di Torre Grande. Nella speranza che ci sia una ampia partecipazione, saranno diversi i punti della borgata oggetto della raccolta da parte dei volontari: dal centro urbano alle pinete limitrofe. L’anno scorso parteciparono 120 studenti e 60 volontari, capaci di raccogliere ben 30 quintali di rifiuti.

Il punto di ritrovo è il piazzale della Torre, alle 9. Chi arriverà più tardi, potrà comunque iscriversi e dare il proprio contributo.

A fine mattinata, attraverso un’estrazione a premi, saranno messe in palio quattro biciclette messe a disposizione dalla ditta Formula Ambiente e alcuni buoni spesa, offerti dallo Spazio Conad di Oristano. Eolo beach sport metterà a disposizione lezioni gratuite di sup e windsurf.

A disposizione dei partecipanti un kit per la raccolta: maglietta-ricordo (fino ad esaurimento), guanti e buste. Per tenersi freschi, acqua e della frutta prodotti da “L’Orto di Eleonora”, che omaggerà i presenti con un simpatico braccialetto.

Come ogni anno, sarà fondamentale l’apporto del Ceas Aristanis, che coinvolgerà in particolar modo gli studenti. I ragazzi saranno coinvolti con una passeggiata ecologica, durante la quale saranno spiegati i concetti base dell’educazione ambientale, prima del trasferimento nella pineta di Torre Grande per la raccolta. Al termine, un percorso educativo per una corretta raccolta differenziata.

La giornata ecologica si concluderà con l’estrazione a premi, alle 12, presso gli spazi di Eolo.