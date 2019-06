A Torre Grande i volontari in spiaggia raccolgono plastica e cicche

“L’appuntamento è per sabato prossimo, 8 giugno, dalle 9,30 alle 19, per dare una mano tutti insieme a ripulire l’arenile – spiega l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri -. Nel nostro mirino ci sono mozziconi di sigarette e rifiuti di plastica, ma è ovvio che raccoglieremo anche altri rifiuti”.

“Sulla plastica Oristano sta mostrando una sensibilità particolare – aggiunge Licheri -. La Giunta Lutzu nei mesi scorsi ha approvato una delibera che ne limita l’utilizzo e nei giorni scorsi è stato il Consiglio comunale a pronunciarsi all’unanimità con una mozione che dichiara guerra a questo nemico dei fondali marini e dei litorali e più in generale all’ambiente. L’obiettivo è l’eliminazione delle plastiche monouso a Torre Grande, ma anche negli uffici comunali e nelle manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate dal Comune”.

La manifestazione di sabato 8 giugno è organizzata in collaborazione con L’Orto di Eleonora che offrirà frutta e gadget da mare a tutti i volontari che vorranno partecipare all’iniziativa e consegneranno rifiuti nei punti di raccolta. La raccolta dei rifiuti e il trasporto in discarica sarà assicurata dalla società Formula Ambiente che in città cura il servizio di igiene urbana.

“La Consulta giovanile ha scelto questa data perché cade alla conclusione dell’anno scolastico – dice il presidente della Consulta Emanuele Orrù -. Vogliamo sensibilizzare i ragazzi alle buone pratiche di cittadinanza attiva in un periodo dell’anno durante il quale molte volte si sono registrati episodi di vandalismo e di abbandono indiscriminato di rifiuti, anche a Torre Grande. I giovani vogliono fare la loro parte e dimostrare di essere in prima fila nella tutela dell’ambiente e soprattutto nella campagna plastic free verso la quale siamo tutti molto sensibili”.

Proprio in queste settimane è in corso una campagna di comunicazione a cura dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano per sensibilizzare l’opinione pubblica al a favore dell’ambiente e a una corretta raccolta dei rifiuti urbani.