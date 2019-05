Il Cannes Lions Festival, Festival Internazionale della Creatività è alla ricerca di nuovi talenti sardi

Giovani Leoni 2019 è un concorso riservato a coppie di giovani creativi (nati dopo il 21 giugno 1988) con lo scopo di far approdare questi talenti al Cannes Lions 2019, il Festival Internazionale della Creatività.

La parola d’ordine del concorso è pubblicità dunque qualsiasi giovane pubblicitario, regista, designer, web designer e creativo può ancora iscriversi gratuitamente al contest attraverso il seguente indirizzo https://giovanileoni.adci.it/.

Giovani Leoni è organizzato dall’ADCI – Art Director Club Italiano con l’intento di trovare e valorizzare i giovani talenti creativi italiani proiettandoli direttamente nel contesto più importante della creatività internazionale, e farli competere direttamente, in rappresentanza dell’Italia con i più importanti colleghi di questo settore. La manifestazione si svolgerà a Cannes dal 17 al 21 giugno 2019.

L’ADCI arriva anche in Sardegna dove precedentemente era stato scovato, Gavino Sanna. A detta del presidente dell’associazione italiana Vicky Gitto: “i sardi sono molto bravi in questo settore e sono da sempre i protagonisti di questo mondo ed è proprio per questo che voglio incoraggiarli a mettersi in gioco in questo contest che li porterà a sognare Cannes”.

Qualsiasi interessato può provare a partecipare, non sono richieste infatti particolari esperienze pregresse. E’possibile gareggiare in diverse categorie, si va dalla sezione film, alla stampa, sino a quella riservata alle campagne di PR.

La prima tappa del concorso avverrà nella mattina di sabato 11 maggio, momento in cui le coppie creative potranno leggere il risultato del brief e da quel momento avranno 24 o 48 ore, a seconda della categoria in cui gareggiano, per sviluppare la propria idea creativa.

La giuria composta dai creativi dell’Art Directors Club Italiano valuterà gli elaborati in termini di creatività, di realizzazione e originalità dell’idea e quindi incoronerà le tre coppie creative autrici delle migliori campagne per ciascuna categoria

I vincitori, oltre a partecipare alla Young Lions Competition, saranno iscritti di diritto come delegati e ospiti di ADCI delle rispettive categorie al Cannes Lions 2019, per l’intera durata della rispettiva Young Lions Competition durante il Festival.