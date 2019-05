All’ippodromo di Cagliari il Palio delle Amazzoni 2019

La manifestazione è patrocinata dalla Città Metropolitana di Cagliari e si svolgerà sabato 11 maggio e domenica 12 maggio, all’Ippodromo del Poetto di Cagliari, il Palio delle Amazzoni di Sant’Efisio 2019, la corsa equestre tutta femminile organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Le Amazzoni e patrocinata dalla Città metropolitana di Cagliari, che sarà presente con la Consigliera di parità, Avvocato Susanna Pisano.

Sarà lei, a consegnare due premi speciali al quartiere vincitore e all’amazzone più giovane.

La novità di quest’anno infatti è il coinvolgimento dei nove quartieri della città (Castello, Is Mirrionis, La Palma e Poetto, Marina, Pirri, San Benedetto, Sant’Elia e Giorgino, Stampace e Villanova) che, in richiamo alle atmosfere proprie delle antiche giostre equestri, saranno abbinati alle Amazzoni impegnate nella competizione, ciascuno con il proprio vessillo ed emblema, elaborati rispettando gli elementi ed i caratteri identitari degli stessi quartieri.

Altro valore aggiunto dell’edizione 2019, l’eccezionale compresenza dei cavalieri delle tre principali corse equestri tradizionali della Sardegna: Sa Sartiglia di Oristano, S’Ardia di Sedilo e Sa Carrela ‘e Nanti di Santu Lussurgiu, che si esibiranno in sfilate e corse a pariglie.

In entrambe le giornate, le corse saranno precedute da attività a tema per i visitatori e i bambini, e arricchite dall’esibizione di gruppi folk.

Oltre allo sport e al folklore, il Palio delle Amazzoni di Sant’Efisio ha un occhio di riguardo per la solidarietà. Domani, alle ore 10 alla Legione Carabinieri Sardegna in via Grazia Deledda, si terrà il 2° Convegno “Il Palio della Speranza”, organizzato dalla Città della Speranza di Padova sul tema della ricerca sulle patologie tumorali pediatriche.

Inoltre, per ogni biglietto del Palio venduto, un euro sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza onlus, che dal 1994 opera per migliorare le condizioni di cura e assistenza dei bambini con patologie oncoematologiche, nonché di finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico.

Maggiori informazioni, sull’evento e sulle modalità di acquisto dei biglietti, sul sito ufficiale www.paliodelleamazzoni.com