Saboris Antigus fa tappa a Guasila: tradizioni, sapori e arte al centro della scena

Domenica 8 dicembre 2024, Guasila sarà protagonista della settima tappa di Saboris Antigus, un evento che unisce il fascino della tradizione sarda con le esperienze enogastronomiche, culturali e artistiche più autentiche.

Il borgo della Trexenta, noto come la “capitale del grano” per il suo legame storico con l’agricoltura, accoglierà i visitatori in un’atmosfera unica, in cui il ritmo della vita rurale incontra l’energia della festa. Tra antichi mestieri, spettacoli musicali e momenti di approfondimento storico, Guasila offrirà una giornata ricca di emozioni, guidando i partecipanti in un percorso tra sapori, memorie e arte.