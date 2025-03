Europa League, Roma-Athletic Bilbao 2-1: decide Shomurodov al 93′

(Adnkronos) – Una vittoria in pieno recupero per la Roma di Claudio Ranieri che si impone in rimonta 2-1 all'Olimpico sull'Athletic Bilbao, nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Un successo voluto e meritato per i giallorossi che avevano subito a freddo a inizio ripresa il gol dei baschi, ma hanno saputo reagire subito, sfiorare il pari in due occasione, trovarlo con Angelino, per poi vincere la sfida al 93' con Shomurodov che regala un vantaggio per la gara tra una settimana a Bilbao. Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri per la sfida europea punta ancora su Celik nel terzetto difensivo con Mancini e Ndicka davanti a Svilar. In mezzo al campo, senza lo squalificato Paredes, il tecnico sceglie Cristante affiancato da Pisilli, lasciando Koné e Pellegrini in panchina. Sulle corsie esterne spazio a Rensch e Angeliño, mentre davanti Baldanzi e Dybala supportano Dovbyk in avanti. Valverde dalla parte opposta in avanti punta su Inaki Williams, Gomez e Nico Williams a supporto di Sannadi. Gara equilibrata all'Olimpico, dove però è la Roma ad aver creato la chance più nitida con la traversa di Dybala sul finale di primo tempo con l'Athletic pronto a giocare di rimessa e rendersi pericoloso sui calci piazzati. La prima occasione è per la Roma, dopo un lungo studio delle due squadre, al 21' lancio di prima di Pisilli verso Dovbyk con l'attaccante ucraino che avanza in campo aperto, salta il suo marcatore ma scivola clamorosamente al momento del tiro. Al 27' è Rensch ad anticipare in area Nico Williams pescato da un cross dalla destra e deviato di tacco da Sannadi. Occasionissima per la Roma al 41': buon lavoro di Baldanzi che protegge la palla spalle alla porta e appoggia all'indietro verso Dybala che colpisce di prima intenzione con il mancino colpendo la faccia interna della traversa. Nel finale di tempo reazione dell'Athletic con l'occasione dalla bandierina di Sannadi di testa, ma la conclusione termina a lato. Al 47' è Inaki Williams a mettere al centro per Sannadi che di piatto al volo manda fuori da ottima posizione. A inizio ripresa l'Athletic sorprende la Roma e al 50' passa in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, Paredes pizzica il pallone sul primo palo allungando verso Inaki Williams che di testa anticipa tutti e batte Svilar per l'1-0. La reazione della Roma è immediata. Al 52' Dovbyk allunga verso Dybala che entra in area e accomoda al centro per Baldanzi che da ottima posizione cerca la potenza e manda incredibilmente alto. Al 55' altra occasione per la Roma, con la sponda di Dovbyk per Pisilli che conclude dal limite e sfiora la traversa. La pressione della Roma si conclude positivamente al 56': Celik scende sulla destra e mette un cross basso che taglia tutta l'area e arriva dalla parte opposta dove è appostato Angelino, che di destro trova l'angolino, con la palla che bacia il palo e si infila in rete per l'1-1. Raggiunto il pareggio Ranieri cambia, escono Rensch e Baldanzi ed entrano Saelemaekers ed El Shaarawy per una Roma più offensiva in cerca del vantaggio. Poi toglie anche Dovbyk e Dybala per Shomurodov e Soulè e Pisilli per Konè. Al 69' è ancora Inaki Williams protagonista per l'Athletic ma Celik devia in angolo. All'82' altra occasione per gli spagnoli con Inaki Williams che servito da rimessa laterale, aggira Angelino e appoggia al centro per Berenguer che di prima manda altissimo. All'85' l'Atheltic resta in dieci uomini per l'espulsione di Yeray Álvarez per secondo giallo per una evidente trattenuta su Shomurodov. La Roma prova il colpo finale. All'87' Saelemaekers sugli sviluppi di un calcio di punizione il belga conclude con il sinistro, blocca Agirrezalaba. Assalto finale e la Roma al 93' trova il gol della vittoria: Saelemaekers imbuca per Shomurodov che è bravo a controllare e a girare in porta con il destro per il gol del 2-1 finale e l'esplosione di gioia dello stadio Olimpico. — [email protected] (Web Info)