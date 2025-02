La Mostra di Giampaolo Catogno a Zerfaliu: Un Viaggio nella Tradizione Sarda

, nel suggestivo spazio di, in piazza trasfigurazione 12, è stata inaugurata ieri una nuova mostra di, fotografo di fama e passione per le tradizioni sarde. La casa, un’antica dimora padronale del 1900 con 9 ampie stanze, cucina e giardino, è stata restaurata dal nuovo proprietario, il, il quale, attraverso questo progetto, ha voluto dare nuova vita a un luogo ricco di storia, aprendo le porte occasionalmente a mostre culturali.

La mostra, che sarà visibile anche oggi 23 febbraio, fino alle 19.00, presenta 21 stampe ai sali d’argento da pellicola in bianco e nero, realizzate da Giampaolo Catogno. Le immagini in esposizione fanno parte di una selezione di una mostra più ampia che comprende 50+50 fotografie in grande formato, focalizzate sul carnevale e sulla Settimana Santa in Sardegna. Con uno stile unico e una maestria che traspare in ogni scatto, Catogno cattura la forza emotiva e la bellezza delle tradizioni religiose e popolari, testimoniando l’autenticità e la profondità della cultura sarda.

Le immagini in bianco e nero, con il loro forte contrasto, raccontano storie di devozione, passione e identità culturale, trasformando la fotografia in un vero e proprio strumento di memoria storica. La visita a questa mostra, ad ingresso gratuito, è un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare in contatto con l’anima più profonda della Sardegna.

Giampaolo Catogno: La Storia di un Fotografo della Tradizione Sarda

Giampaolo Catogno è un fotografo che ha iniziato il suo percorso negli anni ’70, perfezionandosi presso l’Istituto d’Arte sotto la guida di maestri come Fiorenzo Serra e Riccardo Campanelli. La sua carriera lo ha visto collaborare con le principali testate giornalistiche italiane e realizzare reportage su temi sociali e culturali, riuscendo sempre a fondere l’arte fotografica con la sua passione per le tradizioni popolari.

Rientrato ad Alghero, Catogno ha deciso di dedicarsi in modo particolare alla documentazione dei riti, dalle feste religiose ai carnevali che caratterizzano oltre 40 paesi dell’isola. La sua opera, in bianco e nero, ha una profonda connessione con la sua terra e la sua cultura, e le sue fotografie sono diventate parte di importanti collezioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero.

Le sue immagini sono una testimonianza visiva straordinaria della ricchezza e diversità delle tradizioni sarde, e il suo impegno nel documentare queste tradizioni è un vero e proprio contributo alla conservazione del patrimonio culturale dell’isola. Ogni fotografia di Catogno racconta una storia, un’emozione, un frammento di memoria che non può essere dimenticato.

Con questa mostra a Zerfaliu, Giampaolo Catogno continua a portare alla luce il cuore pulsante della Sardegna, attraverso il suo sguardo sensibile e appassionato, facendo vivere nel tempo tradizioni che altrimenti rischierebbero di essere dimenticate. Un viaggio nell’anima dell’isola, raccontato attraverso l’obiettivo di uno dei suoi più grandi fotografi.

Un’Occasione per Esplorare Zerfaliu e le Tradizioni Locali

Oltre alla mostra, questo evento rappresenta anche un’ottima occasione per esplorare il pittoresco paese di Zerfaliu e partecipare alle numerose manifestazioni che si terranno durante la serata. A Zerfaliu oggi si svolge la Sagra degli Agrumi, una tradizione annuale che valorizza i prodotti locali. I visitatori potranno passeggiare tra i vari stand della sagra, assaporare i prodotti tipici e immergersi nell’atmosfera festosa che caratterizza l’evento. Sarà un’opportunità unica per scoprire non solo l’arte della fotografia, ma anche le tradizioni enogastronomiche e culturali di Zerfaliu.

Michele Vacca