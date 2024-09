Droghe non solo di strada: Fentanyl e Ritalin il nuovo pericolo per i giovani

Preoccupato allarme di una farmacista cagliaritana sull’abuso in città di questi due farmaci prescritti.

La denuncia è stata fatta da una farmacista del centro, ai volontari di Mondo Libero dalla Droga, durante una iniziativa di prevenzione alle droghe che vengono effettuate regolarmente nei quartieri della città.

“Ritalin e Fentalyn, denuncia la farmacista, sono farmaci prescritti per trattamenti specifici, purtroppo tra i ragazzi stanno diventando sempre più oggetto di abuso, con conseguenze devastanti per la salute di chi ne fa uso improprio con lo scopo di procurarsi lo sballo”.

Il preoccupato e accorato allarme impone di informare il pubblico facendo chiarezza su questi due farmaci: Il Ritalin, è un farmaco usato per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), un disturbo, aimè, troppo spesso diagnosticato ai bambini in età scolare. Il Ritalin è spesso utilizzato dagli studenti universitari come stimolante cognitivo, seguendo una tendenza già osservata da diversi anni negli Stati Uniti. Un uso improprio che può creare gravi conseguenze per la salute mentale e fisica dei giovani e una conseguente dipendenza. Non è un caso se il Ritalin, per la composizione chimica e per gli effetti prodotti a livello mentale e fisico, viene definito come la “cocaina dei poveri”.

Il Fentanyl è un oppioide sintetico con proprietà analgesico/narcotico. È generalmente prescritto come potente antidolorifico nei casi di malattie terminali e quando altri prodotti si sono dimostrati inefficaci. E’ circa 100 volte più potente della morfina, ma anche circa 100 volte più tossico.

Basterebbe questa informazione scientifica per allarmare chiunque volesse assumerlo senza un controllo medico o per altri scopi non terapeutici.

Il Fentanyl e gli oppioidi sintetici con caratteristiche simili sono molto diffusi negli Stati Uniti. Dati ufficiali del Dipartimento della Salute degli USA, attribuiscono a queste sostanze oltre 108 mila morti solo nel 2022. Negli ultimi tempi se ne è parlato come una droga che sta prendendo piede anche in Europa e in Italia, fortunatamente non ancora ai livelli degli Stati Uniti .

Il Fentanyl per i suoi effetti devastanti a livello fisico e mentale è stato denominato “la droga degli zombie”.

“Le droghe sono l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale.” Scriveva negli anni ’70 il filosofo L. Ron Hubbard. Questo vale non solo per le droghe illegali, ma anche per taluni farmaci e antidolorifici che, se abusati o usati senza stretto controllo medico, possono avere gli stessi effetti devastanti delle droghe di strada.

I volontari di “Mondo Libero dalla Droga” in collaborazione con la Chiesa di Scientology, da circa 25 anni sono impegnati nella prevenzione all’uso di droghe e all’abuso di alcol e farmaci. La grave denuncia della farmacista cagliaritana, attendibile perché arrivata da una operatrice del settore, è un campanello d’allarme e per i volontari un incentivo a continuare nell’azione di prevenzione, l’unica soluzione che può salvare vite umane. Così, nella serata di giovedì 12 settembre i volontari hanno distribuito centinaia di libretti informativi sugli effetti delle droghe a Villamar e continueranno ancora nei giorni tra lunedì 16 e mercoledì 18 settembre, nelle strade e negozi di Cagliari. Con la speranza di arrivare ai ragazzi prima che arrivino gli spacciatori.