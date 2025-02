Roma, incendiate 16 auto della polizia

Indagini in corso sull’incendio doloso che la scorsa notte ha distrutto sedici auto della polizia all’interno del parcheggio del commissariato di Albano Laziale. Così ha dichiarato Antonio de Lieto segretario generale della “Federazione Sicurezza & Difesa” (FSD): È gravissimo l’attacco perpetrato all’interno del parcheggio del commissariato di Albano Laziale comune dei Castelli Romani. Un uomo incappucciato ha innescato il rogo incendiato ben 16 auto della polizia. L’incendio verosimilmente è di natura dolosa. Alcune telecamere, hanno ripreso un uomo incappucciato mentre appiccava il rogo. Quanto attuato è un atto gravissimo contro il personale della Polizia di Stato, che mette a rischio non solo gli operatori di Polizia ma anche la sicurezza dei cittadini. Quindi giorni fa – ha concluso de Lieto – alcune macchine della stazione dei carabinieri di Castel Gandolfo hanno rischiato di essere distrutte dalle fiamme. Non ci sono elementi che collegano i due gesti, ma la vicinanza tra i due luoghi, il contesto e le modalità sembrano essere troppo simili.