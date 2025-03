Gdf Oristano: controlli antidroga nelle giornate della Sartiglia

Nell’ambito delle attività di presidio del territorio, rafforzate nelle giornate della Sartiglia anche in relazione alle decisioni assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Oristano, dott. Salvatore Angieri, come previsto nell’apposita Ordinanza firmata dal Questore, la Guardia di Finanza ha svolto specifici servizi di contrasto alla detenzione a fini di uso personale e spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi maggiormente – e tradizionalmente – frequentati dai giovani a latere della predetta manifestazione.

Il dispositivo si è avvalso, complessivamente, di nr. 3 unità cinofile, nr. 2 delle quali provenienti per l’occasione da Cagliari.

Nel corso dei controlli – che hanno preso avvio nelle prime ore della giornata agli arrivi dei mezzi pubblici di trasporto – verso le 19, al termine della c.d. “pariglie”, presso il parcheggio multipiano di via Foscolo il cane antidroga operante in tale contesto segnalava un 23enne che, vistosi attenzionato dai militari, tentava la fuga durante la quale si disfaceva di un involucro che veniva, infatti, lanciato oltre la recinzione di un cantiere lì presente. Ciononostante, i finanzieri riuscivano a raggiungerlo e bloccarlo nonché a recuperare il citato involucro che risultava contenere nr. 16 dosi di cocaina, ciascuna del peso di 1 grammo.

La successiva perquisizione locale svolta nella sua abitazione di Mogoro, permetteva di rinvenire sostanza da “taglio”, bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della stessa tipologia di quello appena sequestrato. Veniva, inoltre, trovato in possesso di alcune dosi di marijuana oltre che di alcune cartucce per arma da fuoco illegalmente detenute, parimenti sequestrate.

Sentito il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Oristano, il giovane veniva tratto in arresto e tenuto a disposizione dell’A.G. presso la quale, nella mattinata odierna si è tenuto il rito per direttissima definitosi con la condanna dell’interessato sia per il reato in materia di stupefacenti sia per la detenzione abusiva delle predette munizioni.

I controlli svolti nel corso dell’intera giornata hanno, inoltre, permesso di individuare, nei pressi dei “Palazzi Saia”, altri giovani – di cui nr. 3 minorenni – trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ed in quanto tali, segnalati al Prefetto di Oristano ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.