Thiesi, uomo arresto per aver manomesso il braccialetto elettronico

Nel corso della serata di lunedì 24.02.2025, i Carabinieri della Stazione di Thiesi hanno arrestato un uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai figli minori e alla moglie per pregressi episodi di violenza domestica, poiché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. In particolare nella serata di ieri la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Sassari constatava l’attivazione dell’allarme relativo al braccialetto elettronico applicato all’indagato al fine di monitorare il rispetto da parte dello stesso del divieto di avvicinamento ai figli minori e alla moglie in ragione di episodi di violenza domestica di cui si sarebbe in passato reso responsabile l’uomo. Effettivamente i Carabinieri della Stazione di Thiesi, prontamente giunti presso l’abitazione dell’indagato, constatavano che l’uomo, verosimilmente al fine di sottrarsi ai previsti controlli, aveva manomesso il braccialetto elettronico tranciandolo in due utilizzando delle tenaglie. A conclusione delle incombenze di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Bonorva (SS), in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che ha avuto luogo nel corso della mattinata odierna presso il Tribunale di Sassari. A conclusione dell’udienza l’arresto è stato convalidato venendo disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai figli minori e alla moglie con applicazione del braccialetto elettronico. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.

