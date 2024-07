Dai un’occhiata alle nostre Streaming Charts per comprendere fino in fondo le preferenze degli utenti di tutte le piattaforme di streaming disponibili in Italia.

Questo mese, JustWatch, la più grande guida di film e serie TV in streaming al mondo, ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulle quote di mercato di tutti i più grandi servizi di streaming presenti in 60 paesi. I risultati mostrati qui sotto riflettono i dati raccolti negli ultimi 3 mesi.

Quote di Mercato SVOD di JustWatch – Q2 2024

Netflix continua a regnare sovrano sul mercato italiano, con quote più alte di quelle di Disney+, Now TV e Paramount+ messi insieme. Nel frattempo, i servizi di streaming nostrani TIMVision e Infinity si dividono il sesto posto.

Cambiamenti delle quote di mercato nel 2024

Netflix si riconferma il Re dello Streaming, con un andamento stabile dall’inizio dell’anno e un +1% verso la fine di giugno. Paramount+, invece, ha sofferto una perdita del -1%.

Per quanto riguarda i servizi nostrani, TIMVision e Infinity+ crescono in modo stabile da gennaio.

Metodologia

Le quote di mercato di JustWatch vengono calcolate in base all’interesse degli utenti che usano il nostro sito web e la nostra app. L’interesse degli utenti in Italia viene misurato prendendo in considerazione i film e le serie TV che le persone aggiungono alla Watchlist, i clic sulle offerte di streaming presenti sulle nostre pagine, l’uso di filtri per selezionare diverse piattaforme di streaming e la scelta di una di esse.

A proposito di JustWatch

JustWatch è la più grande guida di titoli in streaming del mondo, consultata da più di 40 milioni di utenti al mese in 140 paesi. Grazie alla nostra guida, le persone possono scoprire dove guardare legalmente online film, serie TV ed eventi sportivi disponibili su centinaia di piattaforme, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+, NowTV, Infinity e molte altre.

I quartieri generali di JustWatch si trovano a Berlino, in Germania; sono presenti inoltre uffici a New York, Parigi, Monaco e Londra. In totale, sono più di 200 le persone che lavorano presso la nostra azienda.

