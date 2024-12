SWEET HOME: La pasticceria d’autore svela i suoi segreti su Food Network

La tradizione, l’innovazione e la creatività dell’alta pasticceria italiana si preparano a entrare nelle case degli italiani con SWEET HOME, il nuovo programma in onda su Food Network (canale 33 DTT) e su Discovery+ a partire dal 5 dicembre. Ideato dall’Associazione APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) e con la partecipazione del Maestro Iginio Massari, il format celebra l’eccellenza e la bellezza del dolce come forma d’arte.

Ogni puntata sarà un viaggio tra le diverse regioni italiane, con 29 Ambasciatori APEI che racconteranno la loro interpretazione personale dei dolci tipici della tradizione, reinterpretati con tecniche moderne e approcci innovativi. SWEET HOME non è solo una vetrina per le ricette, ma un racconto autentico delle storie, delle emozioni e della passione che rendono la pasticceria italiana un simbolo di eccellenza in tutto il mondo.

Un format che unisce tecnica e narrazione

La realizzazione di SWEET HOME è frutto della collaborazione tra In-Nova e Capitaladv, con un team creativo di alto livello. La conduzione è affidata a Irene Colombo, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle creazioni dei grandi maestri pasticceri. La regia, curata da Michelangelo Ingrosso, e i testi di Gianluca Antonelli, autore e CEO di In-Nova, conferiscono al programma uno stile raffinato e coinvolgente.

“Ogni dolce racconta una storia – spiega il Maestro e presidente APEI Iginio Massari – e SWEET HOME vuole portare queste storie direttamente al pubblico, trasmettendo il valore dell’artigianalità e dell’eccellenza italiana. È un’occasione unica per educare e ispirare, mostrando il lato più autentico e creativo della pasticceria”.

Il format si distingue per la sua capacità di combinare la precisione tecnica con un racconto emozionale. Ogni episodio diventa così un’opportunità per scoprire non solo i segreti delle ricette, ma anche le esperienze di vita e il legame con il territorio di chi ogni giorno trasforma ingredienti semplici in vere e proprie opere d’arte.

La dolcezza come valore universale

SWEET HOME non è solo un programma di cucina, ma un omaggio alla cultura della condivisione e al valore della dolcezza come simbolo di unione. L’autore Gianluca Antonelli descrive il progetto come un’esperienza che va oltre la tecnica: “Abbiamo voluto creare un format capace di emozionare, coinvolgendo il pubblico in un viaggio fatto di passione, creatività e legami autentici. Ogni dolce raccontato in SWEET HOME è un messaggio di speranza, di bellezza e di autenticità”.

Supportato da importanti partner come Lavazza, Molino Dallagiovanna e Agrimontana, SWEET HOME si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la pasticceria e vogliono scoprire il lato più intimo e ispiratore di questa straordinaria arte.