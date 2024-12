I mestieri di Mirko: Pattada e il coltello artistico, dal 10 dicembre su RaiPlay

Le eccellenze della Sardegna

Arti e professioni mai dimenticate

PATTADA

Il coltello artistico

Dal 10 dicembre in esclusiva su RaiPlay

e dall’11 gennaio su Rai2 alle 9.00

Pattada, borgo dell’entroterra sardo noto per la sua tradizione dei coltelli artistici, è al centro della prossima puntata de “I Mestieri di Mirko”, format di grande successo di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in esclusiva su RaiPlay da martedì 10 dicembre e poi dall’11 gennaio su Rai2 il sabato alle 9.00. Situato su un altopiano circondato da una natura rigogliosa, Pattada custodisce il segreto dell’arte secolare dei coltelli conosciuti con il nome di resolzas. Guidato da Gianmario, maestro coltellinaio, Mirko Matteucci scoprirà come si costruiscono e quali sono i segreti di un’abilità tramandata da secoli, con influenze arabe e spagnole. Nato come strumento per la campagna la resolza, con la sua lama affilata che richiama la forma della foglia di mirto, è molto più di uno oggetto da lavoro: è un simbolo dell’identità sarda, radicata nella cultura contadina e molto forte su tutta l’isola.

“I mestieri di Mirko”, il popolare programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, ideato da Mariano D’Angelo, con la regia di Paolo Tommasini e condotto da Mirko Matteucci, è disponibile al link

https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko

