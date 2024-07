Top serie TV e film più gettonati in streaming in Italia la settimana scorsa – La classifica di JustWatch

I film e le serie TV più gettonate nella settimana tra il 24 e il 30 giugno 2024



Scopri la classifica dei film e delle serie più in voga la scorsa settimana in Italia

Una settimana si è da poco conclusa e, come ogni settimana, JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica settimanale dei film e delle serie tv più gettonate in Italia la scorsa settimana.

Film

Al primo posto si piazza “Inside Out”, seguito “Un altro Ferragosto” di Paolo Virzì e da “Perfect Days” a chiudere il podio.

Al primo posto si piazza “Inside Out”, un film di animazione che esplora le emozioni di una bambina attraverso personaggi vivaci e coinvolgenti. Al secondo posto sale di una posizione “Un altro ferragosto”, l’ultimo film di Paolo Virzì nel quale viene narrato il ritorno dopo più di vent’anni dalle prime vacanze di Ferragosto a Ventotene, di Altiero Molino, figlio di Sandro e Cecilia, per un’ultima vacanza con il padre malato e l’incontro con vari vecchi amici di famiglia. Sul gradino più basso del podio scende invece di una posizione rispetto a 7 giorni fa “Perfect Days”, una commovente storia di rinascita e scoperta personale.

Al quarto posto si posiziona “Trigger Warning”, nel quale un’agente delle forze speciali svela un pericoloso complotto dopo essere tornata nella città natale in cerca di risposte sulla morte dell’amato padre.

Al quinto posto c’è “Sunshine” ambientato in un ipotetico 2057: il Sole sta morendo. Il genere umano, prossimo alla completa estinzione, ripone le sue ultime speranze nell’Icarus II, una nave spaziale armata con un ordigno nucleare necessario per riattivare la stella. Durante il viaggio, l’equipaggio riceve però un misterioso segnale proveniente dall’Icarus I, scomparsa in una missione analoga sette anni prima a causa di un incidente.

In sesta posizione troviamo “A Family Affair”, che narra le vicende di Zara, assistente della star del cinema Chris Cole, la cui vita viene stravolta in maniera comica ed inaspettata quando l’attore si innamora della madre della ragazza.

Resiste in top 10 perdendo una posizione e piazzandosi al settimo posto “Oppenheimer”, il biopic diretto da Christopher Nolan che racconta la vita del fisico J. Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica.

All’ottavo posto entra in classifica “50 km all’ora”, in cui fratelli interpretati da Fabio de Luigi e Stefano Accorsi, si rincontrano al funerale del padre dopo molto tempo. Tra i due non scorre buon sangue, ma il lutto li riunisce per una missione: portare le ceneri del padre vicino alla moglie, secondo le volontà di quest’ultimo.

Stabile al nono posto troviamo “Godzilla Minus One” in cui il Giappone postbellico deve fare i conti con la minaccia di Godzilla, un gigantesco mostro creato dalla potenza della bomba atomica, esplorando le conseguenze devastanti di questa nuova minaccia in un contesto già segnato dai traumi della seconda guerra mondiale.

Chiude la top 10 “Povere Creature!”, dove una donna deceduta viene riportata in vita da uno scienziato in modo sorprendente ed emozionante.

Serie TV

Tra le serie TV, in vetta si piazza “The Boys”, seguita da “House of The Dragon” e “Eric”.



Sale di una posizione e conquista la vetta rispetto a 7 giorni fa “The Boys”, una serie che ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo approccio oscuro e satirico sui supereroi, rivelando un mondo in cui i supereroi possono essere corrotti e pericolosi, spingendo un gruppo di vigilanti a contrastarli. Al secondo posto perde la vetta, invece, “House of the Dragon”, il prequel de “Il Trono di Spade” che narra la storia della Casa Targaryen. Sale di una posizione e guadagna il podio al terzo posto “Eric”, una serie drammatica che esplora temi profondi e complessi attraverso la storia di un uomo in cerca di redenzione mentre affronta la scomparsa del figlio nella New York degli anni ’80.

Al quarto posto scende di una posizione “Fallout”, che narra le vicende di un futuro post-apocalittico con lo spettro di una guerra nucleare. Basata sulla famosa serie di videogiochi, Fallout esplora un mondo devastato dalla guerra atomica e le disperate lotte di sopravvivenza degli abitanti.

Stabile al quinto posto “Dark Matter”, che segue le avventure di Jason Dessen intrappolato in una realtà alternativa mentre cerca di ritrovare la sua vera famiglia.

Stabile al sesto posto anche i “Bridgerton”, tratta dai bestseller sulla potente famiglia omonima; la serie segue le vicende di questi otto fratelli in cerca dell’amore nella Londra dell’alta società.

In settima posizione si piazza “L’Attacco dei Giganti”, una serie anime che ha conquistato un vasto pubblico con la sua trama avvincente e i suoi colpi di scena. All’ottavo posto troviamo “The Bear”, in cui un giovane chef lotta per trasformare un negozio di sandwich e un team di cucina sopra le righe.

Stabile in nona posizione “The Acolyte: La Seguace”, una serie di fantascienza che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente.

Risale in classifica chiudendo la top 10 questa settimana “Il Problema dei 3 Corpi”, nella quale attraverso continenti e decadi, cinque amici geniali fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale.

Metodologia

Le classifiche di streaming di JustWatch vengono calcolate nelle ultime 24 ore, 7 giorni o 30 giorni in base all’attività degli utenti, che include il cliccare su un’offerta di streaming, l’aggiungere un titolo alla propria watchlist o il contrassegnare un titolo come “visto”. Questi dati vengono raccolti mensilmente da oltre 40 milioni di appassionati di film e serie TV e vengono aggiornati quotidianamente per 140 siti locali e 4.500 servizi di streaming.

