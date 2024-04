Simona Piras presenta il suo nuovo libro dal titolo ”Stringimi forte e… parliamo”

Domenica 14 aprile, alle 18.30, al Teatro San Martino, Simona Piras presenta il suo nuovo libro dal titolo “Stringimi forte e… parliamo!” (Aletti editore).

La serata sarà introdotta da Marisa Uras. Giorgia Gattus leggerà alcuni brani del libro. L’accompagnamento musicale sarà curato dal Maestro Nicola Lentis.

L’opera racconta la storia vera di un ragazzo vero, intelligente, determinato, buono, brillante e pieno di vita che a soli 16 anni incontra per la sua strada un ostacolo insormontabile, e tutto cambia. La notizia, i dolori, le lotte, le speranze e il coraggio, raccontati con il cuore in gola dalla madre, ispirata dalla forza di un ragazzo che non si arrendeva mai e lottava come un leone, spinta dall’angoscia nell’aver visto il proprio figlio soffrire. Una lettura che si affronta come un fiume in piena, che trascina nel dolore più profondo e impone delle tappe obbligate, compiendo lo straordinario miracolo di portare Ricky nel cuore di chi legge e consegnarlo all’eternità.

L’autrice, Simona Piras è laureata in giurisprudenza, lavora come funzionario amministrativo per la Pubblica amministrazione ed è madre di tre figli. L’amore per il cinema e il teatro, la portano a seguire corsi di recitazione, mettere in scena piccoli spettacoli e a scrivere oltre a questo libro, racconti, un romanzo che pubblica nel 2022 e un’opera drammaturgica con cui nel 2023 ha vinto il premio al concorso letterario indetto dall’INPS per la sezione drammaturgia. Si dedica nel sociale a seguire un’ASD e a creare un centro di auto mutuo aiuto per genitori che hanno avuto il suo stesso dolore.

La presentazione del libro è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano e la collaborazione dell’associazione di promozione sociale Raccordiamoci.