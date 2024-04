Oristano ospita una settimana di scambio culturale con studenti internazionali grazie a Intercultura

, rappresentanti di una più ampia comunità di 500 giovani in Italia. Questi ragazzi e ragazze, provenienti da Finlandia, Cina, Paraguay, Turchia, Thailandia e Cile, trascorreranno la settimana in corso dal 6 al 13 aprile nella città di Eleonora per esplorare una dimensione diversa del nostro Paese rispetto a quella della loro residenza temporanea durante il periodo italiano.

Durante questa “settimana di scambio”, le scuole e le famiglie locali avranno l’opportunità di aprire le porte alla diversità culturale, accogliendo questi giovani ambasciatori di altre culture nella propria quotidianità.

Guidati dai volontari del Centro locale di Oristano, i ragazzi e le ragazze avranno un programma intenso che include l’immersione nella vita familiare, la frequentazione di scuole locali come le medie di Oristano e Cabras e gli istituti superiori “MOSSA” e “DE CASTRO” di Oristano, oltre a momenti di confronto interculturale.

Un momento di particolare rilevanza sarà la giornata dedicata a Cabras il 12 aprile, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Consulta giovanile locale, arricchita da un laboratorio di cucina in collaborazione con Limolo House.

Ma la settimana di scambio non è solo un’opportunità per gli studenti internazionali. È anche un invito alle famiglie locali a partecipare attivamente, aprendo le proprie case e arricchendo le proprie vite con nuove prospettive culturali. Per coloro che desiderano fare questo passo, Intercultura offre la possibilità di accogliere studenti internazionali per periodi variabili, da un bimestre a un intero anno scolastico.

Per ulteriori informazioni su come partecipare come famiglia ospitante, è possibile contattare la Responsabile dei programmi di ospitalità del Centro Locale di Oristano, Ileana Picconi, al numero 340 555 5317, o visitare il sito web di Intercultura: www.intercultura.it

Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro, presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti con la rete AFS International, impegnata nell’organizzazione e nel finanziamento di programmi di mobilità scolastica internazionale e iniziative educative.