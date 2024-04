Domani il cantautore Napodano in concerto al Caffè 42 di Gioia del Colle (BA) per presentare il nuovo album “Non ci sono + i cantautori”

Domani, giovedì 11 aprile, il cantautore NAPODANO sarà in concerto al Caffè42 di Gioia del Colle – BA (Via Flora, 48 – ore 21, ingresso gratuito) per presentare nuovo album(Street Label Records – Believe).

“Non ci sono + i cantautori” è un disco scritto, composto e registrato dall’artista in tempi brevissimi; le idee si sono susseguite in una valanga di suoni e immagini che gli hanno mostrato la fotografia di ogni singolo testo. Dieci canzoni arrivate tutte insieme, trattenendo il respiro e spingendo affinché ognuna trovasse il proprio spazio.

«Questo disco è nato dopo essermi innamorato del suono di un concerto acustico a cui ho partecipato, ed è stato scritto per essere ascoltato e riprodotto nello stesso modo, con lo stesso calore col quale è stato suonato e con lo stesso colore col quale è stato immaginato», racconta Napodano a proposito di “Non ci sono + i cantautori”.

È in rotazione radiofonica “Quando cade un dente”, primo singolo estratto dall’album. Un brano che fin dalle prime note può sembrare una filastrocca, una canzone per bambini, ma in realtà nasconde una metafora che accompagna una paura ben più grande. Man mano che gli strumenti si fanno strada, la metafora diventa sempre più chiara: quando cade un dente spesso è perché è stato spinto via.

«Ho scelto questo brano come singolo di lancio del nuovo album perché è quello che più rappresenta la mia maniera di scrivere e vivere la musica. È metaforico e chiarissimo, quasi spoglio ma caldo, senza tanti fronzoli, poco baccano e molto Napodano», afferma.

Qui di seguito le prossime date live (in aggiornamento):

11 Aprile – Gioia del Colle (BA) – Caffè 42

13 Aprile – Liegi (Belgio) – Festival della musica Italiana in Belgio (ospite Enrico Ruggeri)

20 Aprile – Porto Cesareo (LE) – Auditorium – Sasinae Festival

11 Maggio – Scandicci (FI) – VHS Retrò Club (opening il Cile)

8 giugno – Bari – Teatro Kismet (opening Massimo Zamboni CCCP)

Biografia

Napodano è un cantautore frustrato ma felice. Dopo anni di studio e di incessanti incursioni attraverso mondi e generi musicali, di viaggi ed esperienze in giro per l’Europa, trova la sua casa in Belgio. Il suo cammino artistico è stato illuminato dall’adozione di una coppia di ratti.

Amandone profondamente l’indole e il comportamento, entra in simbiosi con i roditori trovando l’ispirazione per realizzare il singolo che porta il nome del suo primo EP, “Storia di un Ratto”, e con la stessa canzone vince il premio “MEI – La Musica è Lavoro”, nel 2022, e la targa “ACEP-UNANIA” al “Premio Bertoli” nel 2023. Insieme alla Street Label Records in Italia, produce il suo primo album, “Sarà la Libertà”, seguito dai singoli “Maledetti anni ’80”, “Pillole Blu” e “Faccio indie” che hanno accompagnato Napodano e la sua band in un tour radiofonico e live, tra una crisi pandemica e una possibile guerra mondiale.

Nel 2022 pubblica “A Bassa Fedeltà”, EP contenente sette brani scritti in cattività durante la pandemia e interpretati e registrati nel suo piccolo bunker domestico. Il 15 marzo 2024 esce su tutte le piattaforme digitali “Non ci sono + i cantautori”, il suo nuovo album dal quale viene estratto il singolo “Quando cade un dente”.

