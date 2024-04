Carceri: SDR, venerdì incontro a Cagliari

L’appuntamento, che si terrà nella Saletta di Via Niccolò Machiavelli 120/A, a partire dalle ore 18.00, intende approfondire l’aspetto qualificante dell’art. 27 della nostra Carta Costituzionale che individua nella “rieducazione del condannato” la finalità della pena.

Carceri: SDR, venerdì a Cagliari incontro su art. 27 e misure alternative

Ad animare il dibattito saranno Guglielmo Sacco, Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), Paola Secci, Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e Herika Dessì, avvocata penalista, consigliera dell’Ordine di Cagliari. A coordinare l’incontro sarà Maria Grazia Caligaris, referente dell’associazione culturale “Socialismo Diritti Riforme ODV”.

Gli ultimi dati disponibili dell’UIEPE della Sardegna rivelano che oltre 5.000 persone (a fronte di 2.135 detenuti – 50 donne) vengono seguite da operatori dell’Ufficio. Le misure riguardano oltre 3.300 uomini e più di 300 donne; mentre sono 1.736 (154 donne) le persone sottoposte a indagini o per le quali si chiedono consulenze. Solo il bacino di Cagliari interessa 2.000 persone. Un impegno gravoso a cui contribuiscono assistenti sociali, psicologhe/i, educatori/educatrici e agenti penitenziari.

“Le misure alternative, al contrario della pena detentiva, spesso vissuta per lungo tempo senza lo svolgimento di attività di formazione e/o con scarsi esiti riabilitativi, sono – sottolinea Caligaris – lo strumento più utile al recupero sociale e per abbattere la recidiva. Gli Enti Locali possono svolgere un ruolo determinante offrendo a chi ha sbagliato occasioni di ritorno in società. Affinché la carcerazione sia davvero extrema ratio occorre superare la visione carcerocentrica della pena”.

Cagliari, 10 aprile 2024

Per altre notizie simili clicca qui: Carceri: SDR, suicidio giovane cagliaritano a Uta