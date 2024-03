Young Tommy presenta il nuovo singolo “Lady Diana”

L’innovativo artista partenopeo pubblica su tutte le piattaforme digitali un nuovo trascinante inedito dalle tinte love che racconta il conflitto interiore tra disillusione e volontà di affermazione.

Young Tommy presenta il nuovo singolo “Lady Diana”

YOUNG TOMMY pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 1 marzo ,“LADY DIANA”, il suo nuovo singolo, distribuito da Ada Music Italy.

Dopo le ultime release: “MANHATTAN”, “Perso” e “Cadere all’indietro”, pubblicate nel corso del 2023, il poliedrico artista partenopeo torna con un nuovo trascinante inedito dalle tinte love e dall’attitudine introspettiva.

“LADY DIANA” si presenta come un brano in continuità con il filone tematico delle precedenti release che lascia emergere la rapida e sorprendente evoluzione artistica di YOUNG TOMMY. In questo nuovo episodio, il background urban dell’artista si arricchisce, ulteriormente, di nuove influenze melodiche dando vita ad una release capace di valicare le etichette di genere ed in grado di soddisfare gli ascoltatori dai gusti musicali più disparati.

Su una trascinante produzione che miscela sapientemente contaminazioni sonore urban, garage e indie, firmata da Tom Rix e Francesco Terrana (Prisma Studio), la poetica ispirata di YOUNG TOMMY proietta, immediatamente, l’ascoltatore all’interno del suo universo interiore trasmettendo, nitidamente, la sua mentalità e la sua visione riguardo la realtà che lo circonda.

La volontà di affermarsi, la ricerca di un riconoscimento e l’anelito di evadere da una quotidianità percepita come opprimente, sono i principali vettori che muovono i pensieri dell’artista. YOUNG TOMMY, con i suoi versi colmi di indovinate figure retoriche, offre un importante spunto di riflessione sull’instabilità della condizione umana, mettendo a nudo le sue vulnerabilità e descrivendo la sua continua lotta contro il senso di disillusione e di irrequietezza che pervadono i suoi pensieri.

“LADY DIANA” è, così, il primo tassello del percorso di YOUNG TOMMY in questo 2024, una release dalla forte spinta liberatoria e dalla potente carica emozionale che rivela nuovi ed inediti aspetti della personalità artistica del talentuoso artista partenopeo.

Mix e mastering del brano sono a cura di Francesco Terrana (Prisma Studio), mentre i contenuti audiovisivi del brano sono stati realizzati da Ivan Blue Movie.

BIO YOUNG TOMMY

Young Tommy, al secolo Tommaso Junior Morlino, è un giovane artista napoletano. Muove i primi passi del suo percorso artistico sotto l’influenza delle correnti urban e trap avvicinandosi, successivamente, alle sonorità pop e indie. Stringe un sodalizio artistico con il producer Tom Rix e con il sound engineer Francesco Terrana, insieme ai quali dà vita al suo nuovo progetto artistico all’insegna della sperimentazione tra differenti sound. Tra le release più apprezzate dell’artista ricordiamo: “Wickr”, “Hotel”, “Burlesque” featuring FishBall e “Scelte”.