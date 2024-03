Une soirée en Sardaigne – Destinazione Sardegna

Une soirée en Sardaigne – Destinazione Sardegna, Martedì prossimo 26 marzo l’Isola si presenterà agli operatori turistici di Nantes, Valle della Loira

La Sardegna si presenta agli operatori turistici della Valle della Loira, nel nord ovest della Francia. Martedì prossimo 26 marzo a Nantes, nella sala Jules Verne dell’aeroporto Nantes Atlantique, a partire dalle ore 18,è in programma l’evento “Une soirée en Sardaigne – Destinazione Sardegna”, un’occasione preziosa per far conoscere una terra straordinaria e ancora tutta da scoprire. L’iniziativa, pensata per incrementare il flusso turistico proveniente dal Paese transalpino, attraverso un uso accorto degli strumenti della comunicazione e del marketing intende promuovere il lavoro delle aziende associate alla Sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna.

Un evento riservato a strutture ricettive di altissima qualità, promosso da Confindustria Centro Nord Sardegna Sezione Turismo, in collaborazione con gli aeroporti di Nantes Atlantique e di Olbia Costa Smeralda e con le compagnie aeree Volotea e Easyjet operative nei collegamenti fra i due scali.

Al centro dell’iniziativa, la presentazione del territorio dell’Isola e un workshop b2b finalizzato all’incontro fra le aziende sarde aderenti all’iniziativa e una selezione di buyers francesi interessati alla “Destinazione Sardegna”. Tra gli obiettivi, sostenere la domanda potenziale del mercato turistico francese, supportare, nell’attività di marketing, le compagnie aeree Volotea e EasyJet e creare inoltre un accurato database relazionale con le agenzie francesi di Nantes Valle della Loira.

I lavori si concluderanno con un momento conviviale e la degustazione di prodotti di eccellenza del territorio sardo, affinché i contatti fra gli operatori presenti possano fin d’ora essere vissuti all’insegna della più squisita ospitalità della tradizione isolana.

Une soirée en Sardaigne – Destinazione Sardegna è organizzato da: Cinzia Callegari, Destination Marketing Manager Circumnavigandum, e Anna Fumagalli, Marketing & Sales Manager Due Lune Puntaldia Resort & Golf, sono state le ideatrici ed organizzatrici di questo importante evento, con la collaborazione di Nicola Monello, Presidente Sezione Turismo Confindustria Centro Nord Sardegna, e di Antonella Datome, Marketing Manager Gabbiano Azzurro Hotel & Suite, e con il supporto di Giuseppe Contu della tecnostruttura dell’Associazione.

Partecipano all’iniziativa: Abi D’Oru Beach Hotel & Spa, Cascioni Eco Retreat, Delphina Hotels & Resort, Hotel Don Diego, Due Lune Puntaldia Resort & Golf, Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, Hotel Sporting Porto Rotondo e Su Gologone Experience Hotel, Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Kara Sardegna, Tenuta Pilastru, Turmo Travel, Sardinia Yacht Services (partner logistico).

Con la collaborazione delle compagnie aeree Volotea, Easyjet e dell’Aeroporto Nantes Atlantique.