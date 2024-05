Al via la XIII edizione di “Musica Maestro”

Sarà il coro nazionale irlandese Anúna l’ospite internazionale della tredicesima edizione della rassegna “Musica Maestro” in programma. Il concerto del sodalizio fondato a Dublino nel 1987 chiuderà il programma del cartellone organizzato dall’Associazione Cantori della Resurrezione, sotto la direzione artistica del Maestro Fabio Fresi. La rassegna è stata presentata lunedì 6 maggio nel corso di una conferenza stampa nella Camera di Commercio di Sassari, che ha inserito l’appuntamento nel calendario di Salude & Trigu, che incentiva e supporta gli eventi culturali e di tradizione del Nord Sardegna. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte i vertici Camerali, l’assessora alla Cultura del Comune di Porto Torres Maria Bastiana Cocco, la presidente dei Cantori Miriam Ada Porcu e il Maestro Fabio Fresi.

Le prime tre serate si svolgeranno alle 21 nella chiesa di Cristo Risorto, che storicamente ospita le attività dei Cantori. Il 15 maggio il programma sarà dedicato alle melodie della Sardegna con un doppio appuntamento che affonda le radici nella tradizione poetica e musicale di Bulzi. L’attrice Clara Farina, nata nel piccolo centro dell’Anglona, proporrà una selezione dal suo ultimo cd, A boghe Crara, con l’accompagnamento del chitarrista Marcello Peghin: un nuovo viaggio attraverso la poesia sarda a celebrazione di un percorso di divulgazione delle tradizioni iniziato ormai mezzo secolo fa. A seguire, la Cunfraria Santa Rughe de Bultzi proporrà alcuni brani di un repertorio corale che affonda le radici nei secoli. L’esistenza della Confraternita è documentata dal Settecento e ancora oggi svolge un lavoro fondamentale nella salvaguarda delle musiche sacre tradizionali.

La serata del 24 maggio sarà dedicata alla musica strumentale, con un doppio appuntamento: il primo ospite sarà il coro Tritonus di Perugia, una formazione nata nel 2016 e che in pochi anni ha maturato una solida esperienza internazionale. A seguire la formazione turritana Ars Musicandi Ensamble, che ha sviluppato negli anni uno studio attento del repertorio barocco.

Il tema del 25 maggio sarà le “Polifonie di tutti i tempi” con una nuova esibizione di Tritonus, seguita dalla formazione cagliaritana Vox Modulata Ensemble, che proporrà una selezione che va dal Rinascimento alla polifonia contemporanea.

Il 26 maggio la rassegna si sposterà nella basilica di San Gavino e prevede nel cartellone il concerto del coro nazionale irlandese Anúna. Il nome deriva dall’irlandese An Uaithne, un termine collettivo per i tre antichi tipi di musica irlandese Suantraí (ninna nanna), Geantraí (canzone felice) e Goltraí (lamento). La musica che eseguono è composta da Michael McGlynn e comprende ricostruzioni di canti medievali irlandesi e arrangiamenti tradizionali. L’ensemble ha cantato su molti dei più grandi palcoscenici del mondo, tra cui il Concertgebouw (Amsterdam), il Gewandhaus (Lipsia), il National Centre for the Performing Arts di Pechino, lo Shanghai Grand Theatre, il Radio City Music Hall di New York, il Muziekgebouw Eindhoven, il De Doelen di Rotterdam e la Minneapolis Symphony Hall. Tutte le serate saranno aperte da un saluto in musica dei Cantori della Resurrezione.

La rassegna Musica Maestro è sostenuta da Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari e dalla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Comune di Porto Torres, di Fersaco e Feniarco, e della Regione Autonoma della Sardegna.

“La Rassegna Musica Maestro è nata nel 2011 per festeggiare gli 80 anni del Maestro Fondatore Don Antonio Sanna, venuto poi a mancare nel 2016 – dichiarano la presidente dei Cantori della Resurrezione, Miriam Ada Porcu e il direttore artistico Fabio Fresi – Da quel 15 maggio 2011 abbiamo portato nella nostra Città, Porto Torres, tanti artisti provenienti dalla Sardegna. Dallo scorso anno abbiamo iniziato ad ospitare gruppi e artisti internazionali per regalare serate di musica e cultura sempre più interessanti e coinvolgenti, per avvicinare più persone di ogni fascia d’età alla Musica in tutte le sue forme. I primi tre appuntamenti di questa edizione si svolgeranno nella Parrocchia di Cristo Risorto e per questo non possiamo che ringraziare il parroco, Don Michele Murgia per la sua disponibilità e accoglienza. L’ultima serata, il 26 maggio, avrà invece luogo nella suggestiva Basilica di San Gavino grazie all’ospitalità di Monsignor Masia. Ringrazio i nostri partner e sponsor che ci sostengono con entusiasmo”.