Fin Sardegna: ritorna a Golfo Aranci la Coppa del Mondo in acque libere

World Acquatics

Coppa del mondo nuoto in acque libere

24 – 25 maggio 2024– Tappa di Golfo Aranci

CONFERENZA STAMPA

GIOVEDI 9 MAGGIO 2024 h. 11:00

Sala riunioni Assessorato regionale Turismo (piano VI) – viale Trieste 105 – CAGLIARI

Ritorna a Golfo Aranci la Coppa del Mondo in acque libere

Nessuna località costiera italiana ha mai avuto l’onore di organizzare una tappa natatoria di Coppa del Mondo in acque libere. A parte Golfo Aranci, la rinomata cittadina a vocazione turistica gallurese che dopo il successo dello scorso anno ha ricevuto la lusinghiera riconferma da parte dell’organismo internazionale World Acquatics i cui funzionari testarono di persona l’efficienza multiforme dell’Aquatic Team Freedom, la società sportiva sassarese specializzata nel nuoto di fondo presieduta da Silvia Fioravanti. Lei e il suo staff esultano, assieme alla Federazione Italiana Nuoto e al Comitato regionale FIN Sardegna timonato da Danilo Russu, chiamati a dare un aiuto essenziale per la buona riuscita di una competizione internazionale che si associa alle tante altre allestite con successo in questi ultimi anni nell’isola.

Sull’arenile del porticciolo, i prossimi 24 e 25 maggio 2024, sono attesi i migliori specialisti in quello che sarà l’ultimo appuntamento agonistico di rilievo prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Nella due giorni ci sarà spazio per tutte le altre categorie giovanili e master che possono vedere da vicino i campioni, le campionesse della Nazionale Italiana e i loro più acerrimi rivali provenienti da tutti i continenti.

Per conoscere nei dettagli i numeri, i nomi e le tante peculiarità dell’iniziativa è stata convocata una conferenza stampa a Cagliari, nella sala riunioni dell’Assessorato regionale del Turismo, in viale Trieste 105 a Cagliari (sesto piano). Illustreranno l’iniziativa l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, il presidente regionale del CONI Bruno Perra, il coordinatore tecnico della Nazionale Italiana di Fondo Stefano Rubaudo, il presidente del Comitato FIN Sardegna Danilo Russu, la presidente dell’Acquatic Team Freedom Silvia Fioravanti.