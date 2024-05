“Quando si conclude un rapporto -spiega l’artista- anche se è passato del tempo, rimangono nei ricordi i bei momenti trascorsi insieme. La presenza di quella persona era così integra nella nostra vita che la sua assenza diventa un punto tra la gente e cresce il desiderio di riavvicinamento e la speranza di ritrovarsi altrove”

La canzone, scritta da Antonio Salvati, è già disponibile nelle principali piattaforme digitali (UpMusic Studio).

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/5XQO17FS7poH3xR9Xv6HSK

“Un punto tra la gente” è il nuovo singolo dell’artista ghanese Priscilla

Priscilla Boamah nasce in Ghana (Accra) il 27/03/1998. Immersa in un ambiente musicalmente ricco, sin da piccola sviluppa una passione per la musica ed il canto, incominciando il proprio percorso cantando nelle chiese. Studia presso il Liceo musicale e successivamente al conservatorio, dove ha l’opportunità di ampliare la sua cultura e capire in profondità l’importanza della musica nella propria vita. Si esibisce nei matrimoni, battesimi e successivamente partecipa alle esecuzioni corali del conservatorio di Verona ed a quella Corale di Wettenhausen Gymnasium in Germania. Il sogno da artista è quello di condividere un messaggio tramite la sua musica e portare un po’ di felicità al pubblico che la ascolta.

Link

Instagram: https://www.instagram.com/priscillaboamah98

Facebook: https://www.facebook.com/priscilla.boamah

Youtube: https://youtube.com/@priscilla_1998?si=wzcCtx62yHGfeKf6