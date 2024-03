Polizia di Stato – Questura di Cagliari: Attività ufficio passaporti

Nell’ambito delle attività svolte dalla Questura di Cagliari al fine di ottimizzare la trattazione delle pratiche dei passaporti e incrementarne il rilascio, è stata programmata per il prossimo sabato 23 marzo, dalle ore 9.00 alle 18.00 , una giornata straordinaria di apertura al pubblico, denominata “Click day“, che consentirà di ricevere sino a 400 istanze di rilascio del passaporto.

I cittadini interessati dovranno preliminarmente prenotare il proprio appuntamento sull’agenda passaporto on line all’indirizzo www.passaportonline.poliziadistato.it,con apertura delle prenotazioni che saranno disponibili a partire dalle ore 9 di lunedì 18 marzo, e poi recarsi sabato 23 marzo all’Ufficio Passaporti della Questura per depositare l’istanza di rilascio del passaporto all’orario indicato nella prenotazione.

Si evidenzia inoltre che dal 23 febbraio (giorno di prenotazione) sono stati incrementati a 75 appuntamenti per il pomeriggio di martedì apertura che è stato messa definitamente a regime oltre al mercoledì.

Attualmente vengono acquisite 500 istanze su prenotazione a settimana per una media mensile di 2.000 pratiche rispetto alle precedenti 1.200 istanze mensili. Ciò è stato possibile a seguito di un recente incremento di risorse umane e strumentali.

A decorrere dal prossimo 19 marzo prenderà inoltre avvio il progetto nazionale dell'”AGENDA PRIORITARIA” creato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, al fine di ottimizzare la trattazione delle istanze del passaporto, consentendo la gestione delle urgenze con tempi celeri e certi, uniformando tale procedura su tutto il territorio nazionale.

COMMISSARIATO PS QUARTU SANT’ELENA

A partire da oggi 15 marzo, ogni venerdì, dalle ore 10:30, l’agenda online di questo Ufficio verrà implementata con ulteriori 4 appuntamenti giornalieri, prenotabili per la settimana successiva, in aggiunta rispetto a quelli attualmente previsti, rimanendo ferma la trattazione delle urgenze.

Nella stessa giornata del 15 marzo 2024 sempre dalle ore 10:30, tramite l’agenda online, saranno prenotabili 50 appuntamenti per la giornata del 21 marzo 2024, in occasione di un’apertura straordinaria dello sportello, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 .

Saranno programmate ulteriori aperture straordinarie nei mesi di aprile, maggio e giugno pp.vv. in date che verranno successivamente comunicate

COMMISSARIATO PS IGLESIAS

A partire dalla data di oggi 15 marzo sono stati aggiunti, come posti ordinari prenotabili in agenda elettronica, nr 28 posti a settimana per circa 120 acquisizioni in più al mese, fino al dicembre 2024.

COMMISSARIATO PS CARBONIA

Per il mese di aprile e di maggio sarà organizzata una giornata “Click Day” con apertura continuativa dello sportello dalle 9 alle 16, saranno prenotabili circa 70 appuntamenti per ciascuna giornata.