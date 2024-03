Sede Reparto Prevenzione Crimine a Catanzaro, Morabito (Siulp) e Brugnano (Fsp Polizia) al gruppo consiliare di Azione: “Oltre gli steccati ideologici e territoriali per una comune e giusta rivendicazione”.

“Il dibattito sempre più incisivo sulla rimodulazione delle sedi geografiche dei Reparti Prevenzione Crimine in Calabria deve essere finalizzato a razionalizzare le articolazioni della Polizia di Stato nell’ottica della funzionalità del comparto sicurezza, e non piegare sulle sterili campanilistiche. Lo ribadiamo anche per sottolineare che la nostra presa di posizione non era indirizzata al Gruppo di Azione in Consiglio comunale a Palazzo de Nobili che, in tempi non sospetti, aveva formulato la proposta di istituire a Catanzaro il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato”. E’ quanto affermano in una nota congiunta Gianfranco Morabito, Segretario Generale Provinciale del Siulp di Catanzaro, e Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato.

“Crediamo sia utile ribadire proprio questa necessità di andare oltre gli steccati ideologici e territoriali per una comune e giusta rivendicazione che mette in primo piano il diritto dei cittadini ad essere difesi e protetti in una regione come la nostra che merita di essere attenzionata con un adeguato e strategico potenziamento dei presidi di polizia. E con l’apertura imminente di un Commissariato di Polizia sulla fascia jonica cosentina il Governo Meloni si sta già muovendo in questa direzione”, sottolineano Morabito e Brugnano.

*Si allegano foto di Gianfranco Morabito e di Giuseppe Brugnano