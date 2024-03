Parchi eolici, i sindaci di Nuoro e della Comunità montana promuovono un’assemblea pubblica

Parchi eolici, i sindaci di Nuoro e della Comunità montana promuovono un’assemblea pubblica

Nuoro, assemblea pubblica organizzata dai sindaci di Nuoro e della comunità montana per contrastare la speculazione energetica

Lo scottante tema dei parchi eolici sarà al centro dell’assemblea pubblica organizzata dai sindaci di Nuoro e della Comunità montana del Nuorese-Gennargentu-Supramonte-Barbagia per dire No alla speculazione energetica che sta interessando diversi territori della provincia. L’appuntamento è per mercoledì 27 marzo alle 9, nell’auditorium “Giovanni Lilliu” dell’Isre in via Mereu.

«Nei giorni scorsi – dichiara il sindaco Andrea Soddu – insieme ai primi cittadini della Comunità montana abbiamo fatto il punto della situazione. Stando alle richieste di autorizzazione finora pervenute alle amministrazioni, queste porterebbero all’installazione di 167 pale eoliche nel nostro circondario. È sotto gli occhi di tutti che è in atto un vero e proprio assalto al territorio, senza che siano stati valutati siti alternativi dal minore impatto ambientale».

«È il momento di unire le nostre forze e riflettere attentamente su come tutelare il nostro ambiente – affermano i sindaci dei comuni organizzatori -, per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente all’assemblea per fare proposte e decidere insieme quali azioni intraprendere per far sentire sempre più alta la nostra voce».