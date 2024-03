Oristano: la persistenza premia i volontari con i precetti della Via della Felicità sempre più diffusi tra la popolazione

Sembrerebbe che i principi di buon senso contenuti nell’ultima operaletteraria del filosofo L. Ron Hubbard, siano il giusto viatico attesodai cittadini di Oristano. Ancora una volta i volontari della Fondazione“La Via della Felicità” sono stati sorpresi dalla calorosaaccoglienza ricevuta dai cittadini ed esercenti del centro di Oristano,durante la distribuzione di decine di copie del libretto fatta nellaserata di martedì 19 marzo.

Alla iniziale sorpresa delle persone, meravigliate da tanto entusiasmo e

passione dimostrata dai volontari. è seguita l’ammirazione per ciò

che stanno facendo da diverse settimane, con l’unico scopo di

promuovere il buon senso nella società. La condivisione dei valori è

pressoché unanime a dimostrazione di quanto le persone siano assetate

di buone notizie e desiderose di collaborare per divulgarle.

Alla domanda: perché lo fate? I volontari rispondono semplicemente

aprendo l’opuscolo alla prima pagina dove l’autore L. Ron Hubbard,

con poche parole spiega il perchè:_”La tua sopravvivenza mi sta a

cuore”.

La Via della Felicità non è solamente un modo per incitare le persone

a guardare in direzione di un futuro migliore per sé e per gli altri,

è soprattutto una guida al buon senso, uno spunto per far riflettere il

lettore a ciò che può fare in prima persona per creare condizioni

migliori nell’ambiente in cui opera.

Info: www.laviadellafelicità.it

Per altre notizie clicca qui