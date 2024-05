Serie A, Torino – Bologna: precedenti, statistiche e probabili formazioni

Il 35esimo turno del massimo campionato italiano si apre venerdì sera – alle 20.45 – con l’anticipo diretto da Sozza

Il, reduce dalla sconfitta contro l’Inter, desidera concludere al meglio la stagione e regalarsi la possibilità di continuare a cullare ancora per qualche settimana il sogno di qualificarsi a una competizione UEFA. Ilsi avvicina ad ampie falcate verso lo storico traguardo Champions e non intende capitolare a pochi centimetri dalla linea di arrivo.

La compagine di Juric scenderà in campo con una divisa speciale per onorare la memoria degli Invincibili, alla vigilia del 75esimo anniversario della tragedia di Superga. Nel corso dell’intervallo spazio alle note dei Sensounico, band autrice di “Un giorno di pioggia”, canzone divenuta per i tifosi di fede granata la colonna sonora del 4 maggio.

I precedenti a Torino in Serie A

65 partite

34 vittorie Torino

21 pareggi

10 vittorie Bologna

Il bilancio sorride in modo marcato ai granata, imbattuti in oltre l’84% degli scontri andati in scena all’Olimpico Grande Torino. I rossoblù storicamente soffrono questa trasferta e negli ultimi 44 anni hanno ottenuto l’intera posta in palio (sempre di misura) in sole 3 occasioni (l’ultima delle quali – datata 16.03.2019 – porta la firma di Poli, Pulgar e Orsolini). Inedito il confronto nella giornata di venerdì.

Probabili formazioni

L’esperimento della difesa a quattro messo in mostra domenica non è dispiaciuto a Juric, come da ammissione dello stesso tecnico croato nella conferenza di vigilia del match contro i felsinei. Contro i ragazzi del presidente Saputo previsto però un “ritorno alle origini”, con la retroguardia composta da tre interpreti che risponderanno al nome di Masina (al posto dello squalificato Tameze), Buongiorno e Vojvoda. Nella zona nevralgica del campo conferma per il duo Ricci-Ilic; corsie esterne sotto la giurisdizione di Bellanova e Rodriguez. Le sorti offensive del Toro saranno sulle spalle del tandem Sanabria-Zapata, supportato da Vlasic che agirà sulla trequarti. Pali protetti da Milinkovic-Savic.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Masina, Buongiorno, Vojvoda; Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata

L’undici inziale proposto da Thiago Motta sarà caratterizzato da alcune variazioni rispetto a quello visto domenica al Dall’Ara: nel 4-2-3-1 proposto dal tecnico ex Genoa, Calafiori coadiuverà Lucumì al centro della difesa in sostituzione di Beukema; Posch e Kristiansen i terzini individuati per completare il reparto davanti all’estremo difensore Skorupski. Sulla trequarti Orsolini tornerà a indossare la maglia da titolare e completerà il reparto con El Azzouzi e Saelemaekers. Il riferimento dell’attacco dei rossoblù sarà Zirkzee. A centrocampo fiducia riposta in Aebischer e Freuler.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee

Articolo a cura di Paolo A.G. Pinna

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui