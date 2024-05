Helluva Town

Helluva Town – New York City, anni Trenta. Helluva Town è un quartiere segreto della città, nascosto da qualche parte fra Little Italy e la Bowery – e popolato da cartoni animati viventi.

Da queste parti molti lo chiamano il Paese dei Balocchi, perché di questo si tratta: un allucinante circo di divertimenti, viaggi acidi, perversioni, alienazioni, anarchia e armi super-weird mortalmente pimpate, il tutto scandito da un’allegra, infinita musichetta, mentre attorno c’è la morte.

Chiunque può essere qualsiasi cosa a Helluva Town, ed è questo quello che cercano tutti nelle sue lussureggianti avenue, fra le sue strade ultraviolente, nelle tenebre al neon liquido dei suoi vicoli verminosi: la libertà totale, incondizionata e illimitata, di trasformarti in quello che vuoi vivere facendo solo quello che ti piacerebbe fare.

Come canta una vecchia ballata del quartiere: “Scegli il tuo veleno”.

Helluva Town è un gioco di ruolo narrativo e rule-light, godibile sia da chi gioca da sempre sia da chi non ha mai giocato di ruolo in vita sua. La lore si basa su tutto l’immenso e psichedelico immaginario dei cartoon americani anni ‘30: un viaggio acido fra i Looney Tunes, il Mickey Mouse prima maniera, Popeye e Betty Boop, con incursioni selvagge verso produzioni recenti che hanno saccheggiato a piene mani da quel mondo colorato, da Chi ha incastrato Roger Rabbit a Cool World, da The Goon a Cuphead!

>> SCARICA QUI LA QUICKSTART E IMMERGITI SUBITO NELL’INCHIOSTRO! <<

VENITE A GIOCARE A HELLUVA TOWN: DEMO GRATUITE A PLAY – FESTIVAL DEL GIOCO & ONLINE!

Dal 17 al 19 aprile saremo a Modena per Play – Festival del Gioco, e ci saranno diversi tavoli per provare in anteprima Helluva Town!

Se vuoi prenotare un posto in questa bisca, non hai che da premere il link qui sotto e scegliere il giorno e l’orario che preferisci:

>> TAVOLI ACHERON A PLAY 2024 <<

Ma non è finita qui: organizzeremo anche delle giocate online, per far conoscere a tutti questo matto matto quartiere.