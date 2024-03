Le opportunità della cooperazione territoriale europea per la Sardegna: a Cagliari il 26 marzo l’evento sul Programma Interreg NEXT MED

Si terrà a Cagliari il 26 marzo 2024 presso l’aula Magna della Facoltà di Ingegneria (via Marengo, 2) dalle 09:30 alle 13:30, l’evento informativo “Le opportunità della cooperazione territoriale europea per la Sardegna – Il Programma Interreg NEXT MED”.

L’incontro – organizzato dall’Autorità di Gestione Interreg NEXT MED, in collaborazione con lo sportello Europe Direct “Regione Sardegna”/Centro Regionale di Programmazione – rappresenta un importante momento di condivisione dei finanziamenti offerti dall’Europa per gli attori del territorio regionale che volessero partecipare a progetti di collaborazione nello spazio mediterraneo.

Dopo una panoramica dei programmi della cooperazione territoriale europea e a gestione diretta rivolti alla Sardegna, saranno dettagliate le modalità di partecipazione al primo bando NEXT MED in corso dal valore di 103 milioni di euro.

Il Programma Interreg NEXT MED, di cui la Regione Sardegna è Autorità di Gestione, è inserito nel quadro della dimensione esterna della politica europea di coesione. L’iniziativa, dotata complessivamente di risorse finanziarie pari a 263 milioni di euro, vede la partecipazione di 15 Paesi (Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia) con l’obiettivo di contribuire ad uno sviluppo intelligente, sostenibile ed equo per tutto il bacino del Mediterraneo.

L’agenda dei lavori è disponibile al seguente link.

Per maggiori informazioni, si rinvia al sito web www.interregnextmed.eu