Tazenda: il tour in Acustico riparte dalla Sardegna

Tazenda: dopo Milano il trio in acustico ritorna in Sardegna21 e 22 marzo, Poco Loco – Alghero via Gramsci 8

Dopo il felice debutto milanese al Teatro Dal Verme (8 marzo) del Tour

in Acustico dei Tazenda 2024 ritorna in Sardegna, questa volta nella

splendida Alghero, con una doppia data al Poco Loco (via Gramsci 8, ore

22.00): il 22 marzo, in poche ore sold out, al quale si è aggiunto,

quindi, anche il 21 marzo. Un concerto organizzato dallo stesso Poco

Loco in collaborazione con Bayou Club-Events.

Questa del trio in acustico, che vede sul palco gli storici fondatori

del gruppo Gigi Camedda al piano e Gino Marielli alla chitarra assieme

al nuovo frontman Nicola Nitealle chitarre ad accompagnare le loro tre

voci, è una formula sperimentata negli ultimi mesi del 2023 che i

Tazenda hanno deciso di portare avanti anche per il 2024: “A

brevissimo annunceremo il _tema_ che tradizionalmente costituisce la

cifra del nostro tour in formazione completa. Ma il felice risultato di

questa formazione più _teatrale_ che ci permette un contatto diretto

con il pubblico, una speciale circolazione della musica attraverso i

capisaldi della nostra storia musicale, ci sembrava un’opportunità da

salvare”.

“_Tre microfoni, due chitarre acustiche e un pianoforte. Questa è la

formula che ci avvicina di più alla gente. Quando siamo ispirati, si

vola, ci si commuove, si apre il cuore e si canta. È sempre una

celebrazione collettiva della sardità, anche per i non sardi._”

Uno spettacolo teatrale che si è costruito un po’ da solo. I Tazenda,

come molti artisti, hanno la fortuna di avere un piccolo tesoro fatto di

più di cento brani da cui attingere. Tra questi ci sono gli intoccabili

e sono proprio questi a regalare la possibilità di cantare, per la

durata di un intero show, all’unisono col pubblico. Ma nel corso dello

spettacolo Gigi, Gino e Nicola parlano, improvvisano, si raccontano e

mostrano quel lato delle loro personalità che pochi conoscono.

Scherzano e svelano segreti, raccontano aneddoti e gemme per i fan più

curiosi. Come non emozionarsi con la sempre purtroppo attuale Pitzinnos

in sa gherra, l’omaggio dolcissimo e crudele a tutti i bambini

costretti a vivere nella e di guerra; o non ballare con Nanneddu meu.

Carrasecare fa tornare tutti indietro nel tempo e Mamoiada riaccende

la nostalgia nei sardi della diaspora. E poi, immancabile, c’è

Spunta la luna da monte, brano iconico, versione in italiano della

canzone Disamparados_, scritta da Luigi Marielli, componente dei

Tazenda, che la affidarono ancora inedita a Pierangelo Bertoli per

presentarla al Festival di Sanremo 1991. Non può mancare No Potho

reposare, inno d’amore senza tempo, brano della tradizione popolare

sarda reso immortale dai Tazenda prima e da una celebre interpretazione

al suo ultimo concerto di Andrea Parodi. E poi c’è il tuffo nel mondo

della spiritualità con la mistica La ricerca di te.

Ancora, l’allegra-amara No la giamedas Maria_ e l’inno alla natura e alla

Sardegna _Madre Terra_. Poi, il duo Tazenda-Ramazzotti che ha raggiunto

il primo posto in classifica con Domo mia e la amatissima _Cuore e

vento_, con gli amici Modà, che presto è diventata un nuovo canto da

condividere con il pubblico. E poi c’è l’amicizia personale e

musicale condivisa con Fabrizio De André che ritroviamo in Monti di

Mola. Altra illustre e toccante collaborazione, oltre a Bertoli, Maria

Carta, Renga, Ramazzotti, Grignani, Modà.

Il tour è reso possibile grazie al supporto dell’Assessorato alla

Cultura della Regione Autonoma della Sardegna e del M.I.B.A.C.T.