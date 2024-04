Gianfranco Angioni: l’ appello per l’abbattimento della lista d’attesa della Radiologia Oncologica

L’appello di Gianfranco Angioni componente dell’esecutivo Nazionale dell’USB Sanità:

Subito l’attivazione del progetto dell’abbattimento della lista d’attesa della Radiologia Oncologica: 194 pazienti malati di cancro rimangono in lista d’attesa per una risonanza magnetica che richiede successivamente un trattamento terapeutico, chirurgico e/o medico.Non c’è tempo da perdere ogni ritardo è umanamente inaccettabile.

Fermo restando che le dotazioni organiche vanno aumentate, e gli esami radiologici di emergenza vengono sempre garantiti, le attività radiologiche standar devono essere immediatamente incrementate. Per questo abbiamo chiesto alla Direzione Generale dell’ARNAS Brotzu di attivare immediatamente il progetto già predisposto da parte del Direttore della Radiologia. Il progetto che ha una copertura finanziaria di Risorse Aggiuntive Regionali dovrebbe durare 18 giorni per un costo complessivo di circa quarantamila euro, e coinvolgerà su base volontaria per estensione oraria : medici, infermieri e tecnici di radiologia. È urgentissimo garantire risposte immediate ai pazienti oncologici, il progetto se non avviato immediatamente oltre a ritardare gli accorgimenti sanitari aumenterà il numero delle persone in lista d’attesa.