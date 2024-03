Cerimonia di premiazione dei vincitori del contest “Un segnalibro per legarsi alla lettura”

Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Porto Torres, si è svolta la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici del contestpromosso dalla Biblioteca comunale “Antonio Pigliaru” nell’ambito del progetto Lal-legarsi alla lettura.Il concorso, destinato ai ragazzi e alle ragazze delle classi seconde medie degli Istituti comprensivi n. 1 e 2 di Porto Torres, era finalizzato a sperimentare la lettura condivisa in classe e a realizzare un segnalibro che raccontasse, graficamente, l’esperienza vissuta e condivisa da studentesse e studenti. Sono stati dunque realizzati 50 originali segnalibri, espressione della creatività dei ragazzi che hanno utilizzato svariate tecniche: matite, pennarelli, pastelli, lana, collage, ritagli, fotografie e intelligenza artificiale. Le foto delle creazioni, nel mese di febbraio, sono state pubblicate nella pagina Facebook della biblioteca comunale per le votazioni attraverso il sistema dei “like” che sono stati tantissimi, più di 8500 e hanno permesso di far conoscere il progetto al maggior numero possibile di persone.

, il numero 28, ha ottenuto 544 voti ed è stato realizzato dalla classe II B dell’Ist. Comprensivo n. 1

Il secondo classificato, il numero 31, ha ottenuto 498 voti ed è opera della classe II C dell’Ist. Comprensivo n. 1

Il terzo classificato, il numero 6, ha ottenuto 486 voti ed è stato realizzato dalla classe II A dell’Ist. Comprensivo n. 2

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Sindaco Massimo Mulas, l’assessore alla cultura Maria Bastiana Cocco e le bibliotecarie della Cooperativa Comes che hanno consegnato ai vincitori le pergamene e il premio in libri da destinare alla biblioteca scolastica.

Dei tre segnalibri prescelti sono state stampate 10mila copie per essere distribuite in tutta la città.

L’iniziativa fa parte del progetto “LaL – legarsi alla lettura” che ha ricevuto il sostegno del bando “Città che legge” del Ministero della Cultura con un finanziamento di 30 mila euro e rientra nell’ambito di una più ampia attività di promozione alla lettura della comunità. Insieme al Comune di Porto Torres sono partner del progetto LaL, in quanto firmatari del Patto locale per la lettura, la COMES – Cooperativa Mediateche Sarde, la Fidapa BPW Italy sezione di Porto Torres, l’Istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna”, La Camera Chiara e Radio del Golfo Srl.

Nel corso della cerimonia sono state esposte anche altre creazioni realizzate nel corso dei laboratori e ispirate al lavoro dell’artista sarda Maria Lai, in particolare al celeberrimo nastro con cui nel 1981 “legò” la comunità di Ulassai alla sua montagna. L’idea è quella di “legare” e rigenerare la comunità turritana attraverso la lettura