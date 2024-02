Ristoratori preoccupati per il sequestro a Edenred. Confesercenti: «Pesa il precedente Qui! Group, seguiamo con attenzione l’evolversi della vicenda»

Desta preoccupazione, tra i ristoratori, la vicenda giudiziaria che hacoinvolto i vertici di Edenred Italia, società specializzatanell’erogazione di buoni pasto e ticket restaurant, alla quale laGuardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro nell’ambito diun’indagine per truffa aggravata, turbativa d’asta e illecitiamministrativi.

Una preoccupazione ancora maggiore a Genova, alla luce del fallimento,

pochi anni fa, del marchio Qui! Group. «Tantissimi pubblici esercizi

della città sono ancora scottati da quel crack che costò loro migliaia

di euro di mancati rimborsi, ed il fatto che la stessa Edenred, nella

giornata di ieri, abbia prima sbloccato una tranche di pagamenti e

subito dopo abbia stornato il bonifico, ricorda molto da vicino un

preoccupante déja-vu. Per questo Confesercenti sta monitorando il caso

con estrema attenzione, chiede alla pubblica amministrazione di

adottare strumenti di garanzia nell’assegnazione delle gare d’appalto

per i buoni pasto e appoggia tutte le iniziative che i titolari di bar

e ristoranti vorranno mettere in atto per accertare se quanto sta

avvenendo sia aderente o meno con ciò che prevede la normativa»,

rimarca Paolo Barbieri, direttore provinciale Confesercenti.

«In città sono ancora vive le ferite per ciò che accadde con Qui!

Group – conferma Matteo Zedda, titolare del ristorante Tiflis ai

Giardini Luzzati e membro della presidenza provinciale Fiepet -. Nel

caso di Edenred siamo in presenza di una vicenda ancora in fase di

sviluppo e rispetto alla quale monitoriamo la situazione con grande

attenzione, nella speranza che la solidità internazionale di quella

che è una multinazionale possa sopperire alle difficoltà del ramo

italiano, ma proprio il doloroso precedente del gruppo Fogliani deve

essere da monito a tutti e ricordare, in primis alle istituzioni,

l’estrema fragilità in cui versano gli esercenti che, non essendo

considerati creditori privilegiati, loro malgrado sono esposti al

rischio di perdere migliaia di euro di mancati rimborsi».

Confesercenti Genova