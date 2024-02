Scontro tra due auto e una moto, muore 23enne nel cremonese

(Adnkronos) – Un motociclista di 23 anni è morto questo pomeriggio, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Casalmorano, in provincia di Cremona. Il ragazzo viaggiava lungo la strada provinciale 'Soncinese', quando – intorno alle 16 – si è scontrato con un'auto, che a seguito dell'impatto ha tamponato un altro veicolo. Una donna di 32 anni al volante di una delle due auto coinvolte è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Cremona, senza traumi evidenti. E' bastato il soccorso sul posto, invece, per l'altro automobilista, così come per il passeggero di 23 anni. — [email protected] (Web Info)