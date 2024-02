Lancia Martini Racing Experience – Gallipoli 21/25 febbraio

Tutto pronto per prima edizione della Lancia Martini Racing Experience organizzata a Gallipoli da Caroli Hotels dal 21 al 25 febbraio. Nel cuore della Città Bella, nel Salento, questo straordinario evento coniuga la ricca storia di Martini Racing con l’esclusiva bellezza del paesaggio locale. Un viaggio di celebrazione, caratterizzato da illuminanti workshop educativi, mostre statiche, eventi gastronomici e show, dimostrazioni pratiche e un profondo omaggio al glorioso legato di Martini Racing. Saranno esposte ben 9 Lancia Martini nell’area antistante l’Hotel Bellavista Club in Corso Roma che diventerà una sorta di Village Motorsport.

“L’obiettivo è coinvolgere attivamente la comunità locale – dice Attilio Caputo Caroli, direttore generale di Caroli Hotels – promuovendo un profondo senso di partecipazione e unità mentre posizioniamo il Salento come una destinazione turistica di rilievo attraverso eventi accuratamente organizzati. Attrarre gli appassionati di automobilismo è il nostro intento questa volta, offriamo un’esperienza indimenticabile sottolineata da un impegno incrollabile per il territorio e la promozione della sicurezza stradale verso i giovani”.

La Provincia di Lecce si distingue per un movimento sportivo vivace, con la programmazione di molti eventi rallystici, slalom, gare di regolarità, competizioni di karting e motociclismo. In questo contesto dinamico, si inserisce la Caroli Hotels Martini Racing Experience con appuntamenti di caratura promozionale ed educativa consolidando la posizione della regione come fulcro delle competizioni sportive a livello nazionale e oltre.

La kermesse persegue diversi obiettivi: promuovere il territorio anche al di fuori della stagione estiva, celebrare la storia di Martini Racing attraverso racconti, aneddoti e successi della squadra raccontati dalla viva voce de protagonisti ospiti dell’evento, attirare appassionati di corse e rally, creare un’ esperienza unica, promuovere la sicurezza stradale, organizzare dimostrazioni pratiche di tecniche di guida sicura, coinvolgimento di scuola e università.

Saranno presenti gli alcuni di alcuni istituti superiori e dell’Università del Salento.

Il Teatro Garibaldi nel Borgo Antico di Gallipoli ospiterà le sessioni di workshop e di convegno “Lancia Delta Martini Racing. Un Mito Italiano”. Altri momenti saranno una sfilata di moda immersa nella fusione di stile e potenza che caratterizza l’universo Martini Racing; il Martini Bar nella Sala Ponte dell’Hotel Bellavista Club; Gala Dinner al Ristorante Zerostelle dell’Hotel Bellavista Club; Memorabilia, esposizione di oggetti storici di Martini Racing; Photo Exhibition, Roberta Roccati e Francesco Rastrelli allestiranno un’esposizione di soggetti d’autore scattati in occasione dei numerosi rally a cui hanno preso parte in qualità di fotografi ufficiali e una monografica su Lancia Delta Martini Racing.