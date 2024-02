È aperto il bando per la selezione del nuovo master International Hotel Management

20 borse di studio finanziate dall’ASPAL disponibili a copertura del contributo di frequenza per il nuovo master di I livello.

È stato pubblicato il bando di selezione per l’ammissione al nuovo master di I livello in INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e l’Università degli Studi di Cagliari e tra quest’ultima e l’Hotel Business School.

Il Master, a numero chiuso, si rivolgerà ad un massimo di 25 partecipanti. Con una durata di 9 mesi e l’assegnazione di 60 crediti formativi universitari (CFU), si articolerà in una prima fase di didattica in aula seguita da un periodo di tirocinio in hotel di lusso.

Su un totale di 25 posti disponibili, ben 20 partecipanti avranno l’opportunità di ottenere una borsa di studio finanziata dall’ASPAL che coprirà il 95 % del contributo di frequenza del corso, riducendolo a €1000. Le domande dovranno essere presentate entro l’11 Marzo 2024 alle ore 10 tramite il sito web dell’Università degli Studi Cagliari.

La residenza in Sardegna, lo stato di disoccupazione e obbligo di stipula del Patto di Servizio personalizzato (PSP) con il competente Centro per L’impiego sono i requisiti richiesti per presentare domanda per le borse di studio finanziate da Aspal.

Per l’ammissione al Master, è richiesto il possesso di Laurea triennale, la conoscenza della lingua inglese (livello B2) e la disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale e internazionale durante il periodo di tirocinio.

Il Master, che avrà inizio nel mese di marzo 2024, mira a formare manager nel settore dell’ospitalità, conforme alla classificazione ISTAT 1.2.2.5, “Direttori e Dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione”. Il programma formativo è stato studiato per fornire agli studenti una solida base di conoscenze manageriali generali e competenze specializzate, preparandoli ad entrare nel mondo dell’Hospitality Industry a livello nazionale e internazionale.

I settori specifici includono Congress & Events Management, Controllo di Gestione, Food & Beverage, Housekeeping, Sales & Marketing, Revenue Management e Rooms Division.

Il bando completo, insieme ai requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito UNICA, consultabile tramite il seguente link: https://web.unica.it/unica/page/it/master_di_i_livello_in_international_hotel_management aa_202 32024