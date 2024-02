HP Sport alla Ronde Val Merula con Cortese-James su Skoda R5

Tutto pronto per il primo semaforo verde della stagione rallistica 2024. Sarà la località dell’estremo ponente savonese di Andora, ad ospitare la prima gara dell’anno. La Ronde della Val Merula, una manifestazione particolare in cui la località ospitante è assoluta protagonista, divenuta un importante indotto economico qualche mese prima del lancio della stagione turistica più congeniale ai frequentatori della riviera. Al via della gara ligure, non poteva mancare la struttura sportiva di HP SPORT che, per l’occasione schiera l’equipaggio composto da Cortese Marco e James Jessica alle note su Skoda Fabia R5.

I quattro passaggi sugli undici chilometri della prova speciale “Madonna della Guardia” saranno preceduti dallo shakedown di sabato 10 febbraio (10:00-13:00) fissato lungo la strada che da Stellanello sale verso Villalunga e che aprirà ufficialmente la manifestazione. Il programma prevede dopo la cerimonia di partenza, di sabato (18.30 – 20.00) il via alla gara l’indomani dal centro di Andora dalle ore 7:00, successivamente, i quattro passaggi lungo la prova speciale denominata “Madonna della Guardia” alle ore: 7:58; 10:24; 12:40 e 14:56. Arrivo fissato in via dei Mille dalle ore 15:28 dopo aver percorso 44 km cronometrati per un totale di 205,23 chilometri.