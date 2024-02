Orsi Trentino: lettera aperta di Leal a Roberto Sergio Amministratore Delegato Rai: solidarietà alla giornalista Rai 

Di seguito il testo integrale della lettera aperta inviata da Leal a Roberto Sergio, Amministratore Delegato Rai.

Gentile dottor Roberto Sergio, Amministratore Delegato Rai

apprendiamo della sua richiesta alla Direzione Organizzazione Risorse Umane di Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti della giornalista Silvia Di Tocco alla quale va la mia stima e quella del team di LEAL .

La giornalista, in conseguenza all’uccisione a sangue freddo dell’orso M90, ha manifestato un legittimo dissenso annullando la messa in onda di servizi sulla mobilità sostenibile promosse dal Comune di Trento, scatenando le proteste del sindaco della città Franco Ianaselli che ha interpellato i vertici Rai.

LEAL è grata a Silvia Di Tocco per il suo coraggioso gesto di protesta: la sosteniamo e auspichiamo che anche i colleghi Rai le manifestino una dovuta solidarietà. Chiediamo che venga annullato il provvedimento disciplinare nel pieno rispetto del diritto all’obiezione di coscienza.

Siamo grati ai giornalisti che si spendono per offrire spazio a chi si batte per i diritti degli animali e che offrono spazi per un civile dissenso, proposte e dibattito.

La ringrazio e le auguro buon lavoro

Gian Marco Prampolini

Presidente LEAL

