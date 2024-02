Consorzio Pecorino Romano – Gli auguri alla neo presidente della regione Alessandra Todde

Macomer, 29 febbraio 2024 – Il Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP si complimenta per la vittoria e augura buon lavoro alla neoeletta presidente della Regione Alessandra Todde, garantendo sin da subito la massima disponibilità e collaborazione necessaria per la valorizzazione di un comparto fondamentale per l’economia della Sardegna e all’interno della realtà agroalimentare.

“Ci auguriamo di poter incontrare al più presto la presidente, certi di trovare in lei numerosi motivi di condivisione nell’analisi dell’attuale situazione e nel mettere a punto le strategie utili, da individuare insieme, per il superamento delle criticità e il rilancio di una realtà produttiva che coinvolge decine di migliaia di famiglie”, dice il presidente Gianni Maoddi. “Auguriamo intanto buon lavoro alla presidente Todde, chiamata a rispondere a sfide importanti per il futuro della nostra regione”.

Nel comparto del Pecorino Romano sono coinvolte dodicimila aziende e 25mila addetti, per una ricaduta economica di 600 milioni di euro all’anno.