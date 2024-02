Ospedale San Martino, c’è un nuovo reparto di Neurologia

ORISTANO, 29 FEBBRAIO 2024 – Un nuovo reparto di neurologia all’ospedale San Martino. Era stato annunciato della direzione generale della Asl 5 a novembre scorso, quando era stato attivato il nuovo Day Hospital di Neurologia, al piano terra del presidio ospedaliero oristanese. Obiettivo raggiunto.

Il San Martino di Oristano, anche in questo caso per la prima volta nella sua storia, ha un reparto di neurologia. Lo ha confermato il dottor Bastianino Murgia, direttore della Struttura Complessa di Neurologia della Asl 5 di Oristano: “Attualmente il reparto è ospitato nei locali della Medicina, ma nei prossimi mesi, appena si concluderanno i lavori, ci trasferiremo al sesto piano del San Martino. Inoltre siamo anche riusciti ad incrementare l’organico in maniera sostanziale e possiamo contare su sette medici. Ovvero oltre alla mia figura altri sei dirigenti medici, un numero sufficiente per iniziare questa nuova avventura”.

Un ulteriore potenziamento dei servizi e dell’assistenza clinica offerta ai pazienti nell’ospedale cittadino, che ha rappresentato una priorità per la direzione generale della Asl 5 sin dal suo insediamento, due anni fa. Infatti poco più di un anno fa non esisteva neanche un servizio di neurologia al San Martino di Oristano. In pochi mesi sono stati attivati il Day Hospital e ora un reparto vero e proprio di neurologia. “Risultati importanti, un altro tassello dell’implementazione dei servizi del nostro ospedale di Oristano”, hanno sottolineato il direttore generale della Asl 5, il dottor Angelo Maria Serusi e il direttore sanitario, il dottor Antonio Maria Pinna, “reparti e servizi, che consentano ai pazienti dell’oristanese di essere curati nel territorio e di non doversi più rivolgere a strutture sanitarie spesso lontane con la necessità di effettuare lunghe trasferte per raggiungerle.

Al San Martino prosegue il percorso di attivazione di nuove strutture e avviamento di nuovi reparti e ambulatori, una scommessa entusiasmante per garantire una sanità sempre più vicina al cittadino”. Il dottor Murgia ha concluso: “Da tempo il territorio dell’oristanese aspettava un reparto di neurologia. Ora finalmente è diventato realtà”.