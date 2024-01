Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio: inaugurazione Anno Accademico 2023/24

Cagliari, 09 gennaio 2024 – Giovedì 11 gennaio alle ore 11:00 presso l’aula magna Cima in via Corte d’Appello si svolgerà l’inaugurazione dell’Anno Accademico della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio.

All’evento sarà presente anche Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, che terrà una lezione introduttiva sul futuro dei parchi archeologici.

In allegato il programma e la foto di Caterina Giannattasio, Direttrice della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio.