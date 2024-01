Online attraverso il sito www.posteitaliane.it fino alle ore 23.59 di lunedì 15 gennaio

Sardegna meridionale, ancora pochi giorni per la candidatura al ruolo di consulente finanziario in Poste Italiane

Cagliari, 9 gennaio 2024 – Ancora pochi giorni a disposizione per chi volesse candidarsi nel ruolo di Consulente finanziario, anche nella Sardegna Meridionale. C’è tempo, infatti, sino alle 23.59 di lunedì 15 gennaio per poter presentare, attraverso il sito www.posteitaliane.it, alla voce “carriere”, la propria candidatura al ruolo.

Poste Italiane indica che il candidato ideale è un laureata/o o laureanda/o (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessata/o al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti, predisposta/a per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti, oltre che dotata/o di un’ottima conoscenza del pacchetto Office. In caso di superamento dell’iter selettivo, il candidato potrà essere assunto con un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi) e con retribuzione commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal CCNL di Poste Italiane.

La pagina https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html consente di acquisire informazioni più complete ed esaustive sulle aree professionali, sul processo di selezione, sulla candidatura alle posizioni aperte o spontanea, oltre che sui “Career day” organizzati dall’Azienda.