La Costruzioni Valentino Alghero inizia il 2024 con due match casalinghi

Il 2024 per la Costruzioni Valentino Alghero inizia tra le mura amiche del PalaManchia. Il sodalizio algherese gioca in casa entrambi i match dell’Epifania: domani, sabato 6 gennaio ore 19.30, nel campionato di Divisione Regionale 2 con Sant’Elene Dorgali e domenica 7 alle ore 11.30 l’Under17 d’Eccellenza con la Santa Croce Olbia.

La 10^ giornata del campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione) vede la sfida tra l’Alghero e la Pallacanestro Sant’Elene Dorgali. Nieddu e compagni cercano continuità di risultati, arrivano da due vittorie consecutive e puntano ad allungare la striscia positiva. Sulla carta si tratta di una sfida abbordabile per i giallorossi, ma in questo sport nulla può essere dato per scontato e ogni partita è una storia a sé. I due punti alla Costruzioni Valentino Alghero servono per l’umore e per la classifica.

I giovani dell’Under 17 d’Eccellenza incontrano la Santa Croce Olbia nel match valevole per la 5^ giornata di ritorno. I ragazzi di Coach Mastropietro hanno il compito di rimanere in scia della prima in classifica, il Basket90. Per farlo devono replicare l’ottima prestazione dell’andata, ad Olbia la Costruzioni Valentino Alghero vinse di 9 punti. Non è un compito facile, sicuramente non impossibile.

Il ritorno sul parquet dopo la pausa per le festività è sempre difficile e in questo caso si tratta di due partite fondamentali nella calendario stagionale. Come sempre in queste sfide importanti il supporto del pubblico può essere la chiave di volta. Ed è per questo che la società chiama a raccolta i propri supporters: il primo appuntamento è domani, sabato 6 gennaio, alle ore 19.30 e il secondo domenica alle ore 11.30, sempre al PalaManchia.

